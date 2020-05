Realizarán foro digital La Brecha #NoEsNormal

Ciudad de México. Este sábado se realizará la primera edición del foro digital La Brecha #NoEsNormal como un esfuerzo para avanzar hacia la igualdad de género en México y promover el empoderamiento de la mujer.

El encuentro es organizado por tres plataformas: MIA Co-Growing, una iniciativa diseñada para impulsar el talento femenino, Cold Press News y Women´s Ambassador´s Forum.

Se reunirán más de 20 expertos, quienes a través de pláticas, entrevistas, presentaciones musicales y stand up, “buscan concientizar acerca de los obstáculos que limitan el desarrollo y las oportunidades

de las mujeres para avanzar en sus carreras profesionales”.

El tema central de este primer encuentro será “la diferencia de la brecha laboral, porque nos dimos cuenta que durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 no solo no ha disminuido la violencia y discriminación contra las mujeres, sino que ha aumentado, por eso nos dimos a la tarea no solo de visibilizar y concientizar en torno al problema, sino de ofrecer herramientas para regresar a los espacios laborales de una forma más sana y productiva”, señalaron Ana Cecilia Cárdenas y Marisse del Olmo, de MIA Co-Growing.

En entrevista con La Jornada, Cárdenas consideró que el nuevo feminismo que con tanta fuerza se estaba manifestando en las calles y distintos foros antes de la crisis sanitaria por el coronavirus es un movimiento que ya no lo para nadie.

“En estos momentos nos tenemos que quedar en casa, pero no nos hemos detenido. Ha habido marchas virtuales, como el pañuelazo virtual para legalizar el aborto, y este foro es para colaborar con el reto de seguir alzando la voz, para tratar de hacer incidencia en las políticas públicas y que realmente haya un cambio.

“Quizá debido al confinamiento se percibió un apagón en el movimiento, pero no es así. Este foro es para revivir la chispa. En el movimiento feminista las nuevas generaciones son las que han estado muy activas, lo vemos en las universidades, vienen muy cargadas de energía, luchando por la igualdad y la seguridad”, puntualizaron Cárdenas y Del Olmo.

En el foro digital La Brecha #NoEsNormal, añadió, se abordarán temas como el hostigamiento y acoso sexual, a cargo de la abogada Jimena Ávalos, quien compartirá espacio con Paula Amor, representante de la iniciativa Ya es Hora, un colectivo de mujeres en la industria del cine.

Participarán también Kenia Cuevas, activista que acompaña a trabajadoras sexuales para hablar del refugio Casa de Muñecas; Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar; la cantante Ximena Sariñana en entrevista con Ale Higareda, fundadora de la revista Malvestida para hablar de cómo amplificar el mensaje a través de la música; Eréndira Derbez y Claudia de la Garza, co-autoras del libro No son micro, machismos cotidianos; Alexis de Anda, con un stand up; las cantantes Marcela Viejo y Selene; Ixchel Cisneros, directora de la película El día después; la actriz Eréndira Ibarra; la abogada Mariana Díaz con el tema de discapacidad, así como representantes de ONU-Mujeres, entre otros.

Durante todo el sábado 30 de mayo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 16 horas, “visibilizaremos el por qué no es normal que hayamos normalizado que las mujeres ganen menos por hacer el mismo trabajo, que las empresas no extiendan licencias de paternidad, que la mayoría de las mujeres que sufren hostigamiento y acoso sexual sean quienes tengan que cambiar de trabajo, que el 98% de estas conductas no se denuncien y que el trabajo de cuidado de familiares y el hogar no sea remunerado”, añadieron las organizadoras.

“Esperamos que las personas que participen reflexionen sobre la desigualdad de género y que se abra la conversación, para que el tema esté en la mesa de muchas familias. Ojalá que el foro brinde una enseñanza amplia acerca de lo que no es normal y lo aprendido se lleve a cabo en forma individual para cerrar la brecha y que en un futuro se convierta en un tema social más visible”, concluyeron.

Para ingresar a las transmisiones del foro se requiere una cooperación a partir de 50 pesos. Una parte de lo recaudado será destinado a Laboratoria, una organización que forma personas para la era digital y que tiene un programa específicamente dirigido a mujeres que quieren iniciar su carrera en tecnología y que no han tenido la oportunidad de hacerlo.

Los boletos se pueden adquirir en: https://noesnormal-la-brecha.boletia.com/