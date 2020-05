Reabren las ruinas de Pompeya, el segundo sitio más visitado de Italia

Pompeya. El sitio arqueológico de Pompeya, patrimonio de la humanidad y segundo monumento más visitado de Italia, reabrió ayer sus puertas a los visitantes.

Para el primer día de actividades después de dos meses y medio de confinamiento y el cierre de todos los lugares públicos, periodistas y guías pudieron ingresar al inmenso parque arqueológico, valioso por la información que aporta sobre la vida de los romanos de hace 2 mil años. A los pocos turistas que ingresaron se les tomó la temperatura y se les exigió desinfectar las manos con gel.

Para esta primera fase, que durará unas dos semanas, fijaron un único recorrido, que incluye las principales calles de la ciudad, sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79. También hay acceso a algunas villas, las más amplias, para garantizar el espacio obligatorio para el distanciamiento social. El 9 de junio serán abiertos nuevos trayectos y los visitantes deberán reservar la entrada según un horario.

The reopening of the Archaeological Park of Pompeii brings with it a pleasant, just-restored, surprise for visitors - the elegant House of the #Cornelii, which faced one of the most famous bath complexes of the city, in the form of the Stabian Baths. pic.twitter.com/9nNs69pzha