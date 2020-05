Editoriales reflexionan sobre 'La poesía por venir'

Ciudad de México. La poesía por venir fue el tema de la charla virtual organizada como parte del Festival Dependencia de Lectores, por las editoriales independientes Almadía, Era y Sexto Piso, con los poetas Luigi Amara, Myriam Moscona y León Plascencia.

A la pregunta ¿Cómo la pandemia ha cambiado su relación con la poesía?, Plasencia contestó: “Me cuesta mucho trabajo concentrarme. Admiro a las personas que escriben diarios, novelas, cuentos y poemas. Leo muchos libros a la vez, aunque muy poco de cada uno. Cuando siento que no estoy del todo concentrado me voy a otro libro, escucho música. Hace 15 días retomé, sin pretenderlo, una novela que escribo desde hace un buen rato, estoy muy metido en ella”.

Moscona dijo pertenecer al mismo batallón: “Me ha costado mucho trabajo focalizar. Estoy intrigado por entender cómo es posible que el tiempo se me escurra de una manera mucho menos controlable que en la otra vida. A nivel individual ha sido un aprendizaje increíble porque he hecho muchas cosas que no sabía que podía hacer. Ahora me metí a una especie de grupo de estudio de El Quijote, libro que había leído en el año 3 conejo.

"Al igual que León escribo una obra narrativa que me ha costado mucho trabajo seguir, de hecho, ha cambiado el tiempo verbal. Estaba escrito en un presente que ahora se convierte en un pasado. Como soy damnificada del temblor de 2017 –perdió su vivienda y su biblioteca está embodegada-- , escribo un libro de poesía sobre el tema de perder la casa, y al mismo tiempo la pérdida del lengua. No voy a escribir un libro sobre el Covid-19, me queda clarísimo”.

Para Amaro hay esta sensación de “paréntesis en la vida. Eso hace que nos cuesta trabajo dedicarnos a lo que nos dedicamos. Leía desde antes de la pandemia al Marqués de Sade y sobre la vida, de manera obsesiva. Hay toda una idea de encierro, de la vigilancia, que está presente en su literatura. Quería escribir algo al respecto. Y, en el momento me di cuenta de que el castillo de Sade era el Internet, o por lo menos, las redes sociales. En ese momento pude escribir”.

En cuanto a su presencia virtual, Amaro dijo haberse advertido “cierta cercanía entre la construcción de un texto y la de nuestra imagen virtual. He pensado mucho en como al escribir armamos una presentación de nosotros mismos, que empieza desde la elección del léxico, el punto de vista, la temática, etcétera. De repente pensar que un poema puede ser, digamos, una selfie, involuntaria o, por lo menos, no conceptualizada como tal ”.

Plascencia, quien se definió como ”un tipo antisocial”, reconoció que “verme ahora en pantalla me cuesta mucho trabajo”. En días pasados presentó una reciente novela en foros por medio de las redes sociales, y “ha sido otra experiencia distinta. No me reconozco cuando estoy frente a una cámara”.

Era la primera vez que Moscona participaba en una charla virtual: “Es como una especie de mesa cuadrada”. Respecto al tema, La poesía por venir, dijo: “Si la poesía no cuesta, menos va a costar ahora”. Todavía “estamos en medio de un ciclón y se ha podido reparar el daño que es severo”.

Amaro hizo votos para que “salgamos de esto bastante hastiados de lo virtual y con unas ganas del rencuentro de la colectividad, de la escucha en vivo, como de otro tipo de interacciones”. Para Plascencia, el deseo de todos es que haya de nuevo rencuentros, cercanía, porque es muy difícil estar ante la cámara de la computadora y no ver a los del otro lado. No sé si va cambiar nuestra mirada sobre la poesía, sin embargo sí tendremos que reinterpretar o reacomodar los signos que tenemos para relacionarnos con los demás”.

¿La poesía después del COVID-19? “No sé hasta qué punto realmente cambia algo, está por verse. Qué bueno que vaya haber libros sobre las experiencias vivenciales. Ahora se volvió como una especie de experiencia global para pensar que lo que me pasa puede ser relevante para los lectores allá afuera”, resumió Amara.