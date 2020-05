J.K. Rowling publica gratis en línea cuento para niños confinados

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga de Harry Potter, anunció el martes que publicará gratuitamente en línea y por entregas una novela escrita hace diez años para entretener a los "niños confinados".

Desde el martes y hasta el 10 de junio, se difundirá cada día en una web dedicada a ello uno o más de los 34 capítulos de The Ickabog, cuento que debe su título al personaje de fantasía que lo protagoniza.

Trata los "temas eternos" de "la verdad y el abuso de poder", según su autora.

"Escrito para ser leído en voz alta, The Ickabog es un cuento de hadas ambientado en un país imaginario y no tiene nada que ver con el resto de la obra de J.K. Rowling", dice en un comunicado, asegurando que la historia está dirigida a "niños de 7 a 9 años, pero puede ser disfrutada por toda la familia".

