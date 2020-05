Proyecto VITAL combina el arte y la beneficencia en tiempos de Covid-19

Ciudad de México. La presente crisis sanitaria, provocada por el Covid-19, ha obligado a los artistas y el mercado del arte a buscar opciones y salidas para la difusión y venta de sus obras. VITAL, nuevo proyecto de la plataforma Círculo A, es una iniciativa dedicada a impulsar el coleccionismo de arte, sin olvidarse de apoyar causas en beneficio de comunidades afectadas por la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Se puede consultar en circuloa.com/vital/.

VITAL surgió a partir de una iniciativa del escultor Ricardo Atl, quien ha diseñado un dispositivo, llamado Caja aerosol, que previene el contagio del Covid-19 para doctores que tienen que entubar a pacientes. Ya ha donado varios a diferentes hospitales.

Círculo A es una plataforma de difusión cultural en línea liderada por Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía, quienes invitaron a 11 artistas visuales a aliarse a ésta y otras causas, expresa la curadora Bárbara Perea. Cada artista fue preguntado qué causa quería apoyar y se le pidió una obra para vender. El trato es directo coleccionista-artista.

El 100 por ciento del dinero de cada pieza será destinado, por un lado, al bienestar de los artistas, y, por el otro, a la ayuda a grupos vulnerables de la sociedad o alguna otra causa. Los artistas participantes, todos de carrera sólida, son: Enrique Méndez de Hoyos, Ricardo Atl, Carlos Lima, Nirvana Paz, Cristina Ochoa, Jeannette Betancourt, Beatriz Díaz, Bruno Bresani, Yolanda Leal, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Roy Meuwissen.

Del fotógrafo Méndez de Hoyos, por ejemplo, se pone a la disposición del público Vals (2010), imagen que forma parte del proyecto Tiempo sagrado (puesta en escena a partir del cuadro El fusilamiento de Maximiliano, de Édouard Manet). La obra aborda el delirio del poder, la mitología y el romanticismo que generan las figuras involucradas en ese episodio histórico. El 30 por ciento del costo de la pieza será donada a Cajas aerosol, para protección de personal médico.

VITAL fue lanzado el 17 de mayo básicamente a través de las redes sociales de Círculo A que cuenta con 30 mil usuarios en América Latina. Ya se ha mostrado interés por la obra de estos artistas establecidos y reconocidos, la mayoría de los mismos ha gozado de becas y exposiciones individuales. “Esto genera atención hacia su trabajo y las causas que apoyan”, apunta Perea.

No obstante que éste sea un momento de ausencia de espacios para exponer, resulta un tiempo “excelente” para los coleccionistas “serios” de adquirir obra porque hay poca demanda, afirma la entrevistada. Los artistas no solo viven de vender su obra, sino de dar talleres, clases y actividades como conciertos y performance, que no pueden hacer ahora, agrega la curadora.

Para Perea el sector artístico en particular tiene una especial capacidad para reaccionar ante situaciones de crisis como la que se experimenta. “Es el momento más relevante para el marketing digital”, asegura.

De Ricardo Atl se presentan dos pequeñas esculturas de Constelación silente, serie en proceso cuyo tema central es la condición humana. Consta de 100 miniaturas talladas en madera que rememoran formas clásicas intervenidas con cubos en distintas situaciones. El par de obras laqueadas en negro disponibles son Dos faunos y Mujer con cubo, ambas de 2020.

El 30 por ciento del dinero recibido se destinará a Cajas aerosol, mientras que el 10 por ciento irá a la organización e infraestructura digital para hacer funcionar la iniciativa VITAL.