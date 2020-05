El virus nos quitó la idea del futuro bajo control: Sergio Ramírez

Ciudad de México. La pandemia por Covid-19 nos alteró la idea de futuro evolutivo, y de la noche a la mañana nos vemos colocados en una dimensión desconocida. Un virus quitó de nuestras manos algo muy preciado: la idea del futuro bajo control , dijo el escritor Sergio Ramírez durante su participación en el Festival Alfonsino ¡Reyes se queda en casa!

Organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el encuentro cultural se realiza de manera virtual desde Monterrey, a través de las redes sociales de esa casa de estudios.

El Premio Cervantes nicaragüense insistió en que tememos no poder hacer a nuestra medida el futuro. La incertidumbre, el primer fruto de las pestes, junto con la inseguridad, se introduce en nuestras vidas, de modo que nuestra primera aspiración de futuro debe ser vivir en un mundo que no rebaje sus parámetros éticos como garantía, y que, por el contrario, los aumente .

Ante miles de internautas que se conectaron para escucharlo, el autor añadió: Aspiremos a que, como fruto de la crisis, la humanidad sea más humana y no desprecie en el porvenir los valores de solidaridad y entrega que tanto han florecido estos meses de incertidumbre, temor y angustia .

El autor de Margarita, está linda la mar citó una frase del Quijote, de Miguel de Cervantes: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca .

Sergio Ramírez consideró, a manera de metáfora, que estamos dentro de una película de catástrofes, y no hay que perder de vista que el miedo a la muerte, por mucho que vivamos en el siglo de las grandes luchas tecnológicas, sigue siendo ese oscuro y pequeño animal de presa que llevamos escondido, dispuesto a saltar a la menor incitación .

En esta cinta que cada quien protagoniza, continuó, “no habrá un corte de escena de la noche de terror hacia el alba limpia de amenazas; más bien deberemos acostumbrarnos a convivir con el enemigo invisible, cuidándonos de su acecho y buscando mantenerlo a raya, sabiendo que está entre nosotros.

“Estamos viviendo en una de esas novelas pesimistas de futuro, en la que nos metimos de la noche a la mañana, como dentro de El diario de la criada, de Margaret Atwood, donde, de repente, tras un golpe de Estado, el orden social cambia las relaciones del ciudadano frente a la autoridad, una dictadura ideológica y puritana; o como dentro de la serie Black Mirror: realidades paralelas que parecen estar ocurriendo en un futuro inmediato pero que están sucediendo ahora mismo.”