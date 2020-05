Velázquez Morlet: Calakmul reabrirá cuando Campeche tenga semáforo amarillo

Creo que debemos establecer un esquema de visitas agendadas o controladas para que no nos vuelva a pasar eso. La situación de la pandemia nos da la posibilidad de establecer un esquema útil de control; es algo que vamos a trabajar con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y con la Secretaría de Turismo del estado de Campeche que siempre ha estado presente y muy activo. Creo que este año tenemos que establecer un esquema .

La arqueóloga y directora del Centro INAH Campeche explicó que desde el año pasado trabajan en colaboración con la dirección de operación de sitios del instituto en la elaboración de un estudio de capacidad de carga para el sitio de Calakmul. Nuestro ideal es que no haya más de 200 visitantes al día, pueden parecer muy pocos pero dada nuestra infraestructura creo que no podemos recibir a más personas .

Seguramente durante un buen tiempo las visitas serán diferentes a las que estábamos acostumbrados, posiblemente tendremos que reprogramar grupos, tal vez establecer citas; es algo en lo que estamos trabajando pero por el momento no tenemos una fecha de reapertura.

“No hay una fecha programada para la reapertura del sitio de Calakmul. Tuvimos videoconferencia con el director del INAH, Diego Prieto, y hablamos de que no podemos pensar en una reapertura hasta tener el semáforo amarillo, para empezar a aplicar algunos protocolos.

Ciudad de México. La arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, ofreció la conferencia Patrimonio Mundial, sobre la antigua ciudad maya y bosques tropicales de Calakmul, en la página de Facebook de los Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Campeche ( https://www.facebook.com/CentroINAHCampeche/ ). En la charla sostuvo que mientras ese estado no esté en semáforo amarillo no se puede pensar en la reapertura del sitio arqueológico. Adelantó que se realiza un estudio de capacidad de carga de la zona con la finalidad de contar con un esquema de visitas agendadas o controladas.

Velázquez Morlet aclaró que el Tren Maya no entrará a Calakmul, solamente pasará por la carretera federal, así que todo el trazo va más o menos en paralelo a la carretera; por supuesto, nosotros, como Centro INAH, estaremos muy atentos para hacer un registro de todos los elementos arqueológicos que pueda haber .

Expresó que el tema del Tren Maya es muy polémico, por el tema de la conservación del corredor biológico de la zona, pero indicó que se le dará seguimiento puntual a los trabajos que se deban hacer en materia de arqueología.

Que no entre a Calakmul ya es bueno, porque de lo contrario sería muy complejo, pero mientras mantengan una trayectoria más o menos sobre la carretera digamos es relativamente salvable; sin embargo, habrá que tener mucho cuidado para mantener la conectividad entre la parte norte y la sur de la reserva.

En opinión de la arqueóloga, la apertura del sitio arqueológico de Xcabal, en Quintana Roo, tomará varios años, porque ahí hay mucho trabajo qué hacer . Explicó que por el momento no se pueden abrir zonas arqueológicas, porque no está garantizada la tenencia de la tierra en favor de la Federación, y mientras esto no suceda va a ser complicado .

En la conferencia, Adriana Velázquez Morlet también comentó que desde que se declaró a Calakmul como patrimonio mundial en lo primero que se trabajó fue en el plan de manejo de la zona; sin embargo, existen varios problemas que deben enfrentar, como la escasez de agua por el calentamiento global, y la deforestación alrededor de esa área.

Indicó que otro reto para fortalecer Calakmul es solucionar los múltiples cobros que existen dentro de la zona y que los turistas visiten más el Museo de la Naturaleza y la Arqueología.