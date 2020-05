No se ha hecho justicia en el asesinato de Javier Valdez: Elmer Mendoza

A tres años del asesinato del periodista Javier Valdez (1967-2017); “no se ha hecho justicia”, expresó el reconocido escritor de novela negra sinaloense Elmer Mendoza, durante la entrevista que sostuvo con Oscar Martínez, editor del periódico digital El Faro, en el marco de actividades del Festival Centroamericano Cuenta 2020.

El autor de Balas de plata y La cuarta pregunta, creador del detective Edgar El Zurdo Mendieta, al ser cuestionado por Martínez sobre el homicidio del corresponsal de La Jornada y fundador del semanario Riodoce, recordó la gran amistad que los unía desde muy jóvenes; y manifestó que “no se ha hecho justicia, y eso habla de la debilidad que tenemos como país, respecto de la aplicación real de justicia para castigar a los culpables”.

De acuerdo con Mendoza, “siempre hemos pensamos que el Estado sabe quienes son (los criminales), y que el Estado tiene sus razones para no detenerlos. Para nosotros (su asesinato) fue muy doloroso. Es una marca muy negra que no se acaba, porque hay mucha gente que, siempre que puede, señala que no pueden haber sido esas personas que hoy están acusadas, aunque las autoridades lo digan. Pensamos que (los autores intelectuales) son gente del mundo de la política, pero nadie sabe quién realmente fue el que firmó el cheque”.

La última vez que converse con Javier, evocó el autor culiacanense, “le comenté: oye, estás pisando cosas muy negras y eso es muy peligroso. Lo que él me dijo fue que ya estaba allí y que lo tenía muy claro, y que no temía lo que pasara. Yo igual le decía que la forma como estás desvelando una realidad es única”.

Durante el conversatorio entre el también escritor y periodista Oscar Martínez y Elmer Mendoza, que fue transmitido en vivo la noche de este martes, a través de la página de Facebook del Festival Centroamericano Cuenta 2020, el autor mexicano también se refirió, entre otras cuestiones, a la manera como está viviendo el confinamiento; a los libros que en estos momentos se encuentra leyendo, a la etiqueta que le han asignado a sus novelas como narcoliteratura, al trabajo de traducción de sus novelas y a la cuestión de la legalización de las drogas.

Explicó que el confinamiento ha sido para él una situación maravillosa, pues, entre otras cosas, le ha permitido leer algunos libros que tenía guardados, terminar una nueva novela y considerar concluir otra que la tiene en espera desde hace 15 años.

Aunque también, añadió, “por otro lado me encuentro atento preocupado por lo que ocurre con la pandemia en el mundo y en el país”.

Respecto de la legalización de las drogas en México, comentó el también dramaturgo, autor de la obra ¿Viste la película de Pink Floyd?: “Parte para resolver el problema (de las drogas), es legalizarlas. Pero lo que noto es que en todas partes tienen miedo, sobre todo en Estados Unidos. México está obligado a dar el paso en ese sentido, de legalizar y crear las leyes, porque sí será un negocio bastante sui generis. Sí han legalizado el alcohol, y medicamentos con receta del médico, no veo porque no las drogas. Tendrían que empezar por la cannabis, pero creo que tienen que ir más allá”.

El que algunos clasifiquen mis novelas como narcoliteratura, “no tengo problema con ello”, reiteró el autor. Hace como 15 años, abundó, “comenté en alguna entrevista que nunca voy a escribir propiamente sobre el narco, nunca, lo que escribo es sobre los problemas de mi país. Y yo creo que lo he cumplido”.

La novela que he terminado, explicó Mendoza, sin mencionar el titulo, “tiene que ver con esa situación en la que los débiles pueden llegar a ser fuertes; y los fuertes son en ocasiones débiles”.

Respecto a la víctima, como personaje en una novela, consideró el autor, “tiene que tener una fuerte personalidad a lo largo de la historia, porque si no, la novela no funciona”.

Durante el contingencia, dijo, “no he tenido deseos de salir, he escrito varios cuentos y tengo un proyecto de una novela que tiene en espera unos 15 años y que estoy considerando concluir, pero antes voy hacer otra cosa, “un especie de juego literario que tiene que ver con las lecturas que de pronto uno encuentra durante el confinamiento; aunque también tengo muchas ganas de escribir una historia sin tener un plan preconcebido”.