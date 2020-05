Realizarán subasta virtual a beneficio de artistas plásticos

Ciudad de México. Obras de Helmut Newton, Manuel Felguérez, Gabriel Macotela, Chucho Reyes y Sebastián forman parte de la subasta de arte en línea Solidaridart, que se efectuará de manera virtual entre el 6 y el 15 de junio en apoyo de artistas plásticos que exhibían y vendían su obra en espacios públicos de la Ciudad de México y que por actual crisis sanitaria no han podido hacerlo.

La iniciativa es del colectivo Efimerart, encabezado por la artista visual Itzel Ameyalli Rosas Domínguez y el curador François Tabolleri, como una manera de ayudar a encarar la grave crisis económica en la que se encuentran varios de esos creadores, sobre todo, los que antes del confinamiento vendían su trabajo en jardines, plazas y lugares públicos de Tlalpan y Coyoacán.

Una singularidad de esta propuesta es que 25 por ciento de lo recaudado será destinado al personal médico de las instituciones hospitalarias que atienden a los pacientes con Covid-19, por conducto de la Fundación Canela. Los artistas participantes, en tanto, recibirán el 50 por ciento.

“Nadie está exento de necesitar ayuda, tenemos que apoyarnos, más en esta situación trágica que vivimos todos”, señala Ameyalli Rosas, a quien se le ocurrió esta propuesta ante la desesperación de ver la indiferencia de las autoridades y las dificultades que ha tenido para sobrevivir en este contexto de emergencia.

“Los artistas somos los más olvidados siempre en estas situaciones. Pero aún es más grave para aquellos que somos emergentes o no tenemos aún prestigio, porque nuestras obras no están en galerías; para eso se debe tener cierta trayectoria y un nombre como marca”, señala la creadora.

“Antes de la pandemia, ganaba entre 7 y 8 mil pesos al mes, pero no pago renta ni servicios; ahora he podido sobrevivir gracias al apoyo de mis padres. Varios de mis compañeros se las están viendo muy difíciles porque no tienen ingresos y deben pagar renta y todos los servicios”.

La vida es el tema de la subasta Solidaridart y la convocatoria para participar se mantendrá abierta hasta el 15 de mayo; está abierta a profesionales en el campo del arte, estudiantes de arte, artistas emergentes o establecidos, de cualquier edad y nacionalidad.

Los interesados deberán enviar al correo electrónico [email protected] imágenes de un máximo de dos obras, sean pinturas, gráficos, dibujos o collages, en cualquier técnica bidimensional, que no sobrepasen los 50 centímetros.

Las piezas seleccionadas, en total 100, se darán a conocer el 1 de junio y se publicarán en un catálogo virtual en la página Solidaridart en Facebook. La subasta se realizará a partir del 6 de junio y hasta el 15 de ese mes en esa misma página, así como en la de la Casa de Subastas Rafael Matos, la cual apoya esta iniciativa con algunas obras, al igual que IC Galleries y Galería Chopin.