El “no sin nosotros” de Monsiváis / Elena Poniatowska

Ciudad de México. Como el científico José Gordon es sabio, además de excepcional ser humano, publica ahora Gato encerrado, precioso libro pop up ilustrado por Sebastián Ilabaca, que uno pensaría destinado a los niños, pero es para adultos y logra que nos imaginemos como gatos.

–Acabo de recibir un video de una niña fascinada con el libro –dice Pepe Gordon. La niña pone la máscara del gato frente a su rostro, jala la lengua del felino y aparece ella: ¡Hola, soy el gato, quiero decirles que hay que cuidarnos mucho por el coronavirus!

Ahora, padres e hijos lo leen juntos en casa. Creo profundamente en la idea de que los adultos podemos traducir el mundo a los niños y descubrir conceptos que les enseñen la importancia de tener un pensamiento que vaya más allá de los límites de la percepción.

–¿Los niños son páginas en blanco?

–Su creatividad es tan enorme que tenemos que dirigirnos a ellos con toda la inteligencia, belleza, imaginación y sensibilidad de que somos capaces. El doctor Marcelino Cereijido Mattioli, del Cinvestav, me contó que cuando su nieto era pequeño su maestro lo obligaba a permanecer sentado en clase: No me siento , protestaba. En ese toma y daca se mantuvieron hasta que por fin el niño se sentó, pero luego levantó la mano: Nada más quiero decirle que por dentro sigo de pie . Esa es la creatividad que encuentro siempre en los niños, una capacidad imaginativa con la que no estamos a la altura.

“Me agrada mucho que padres e hijos lean juntos Gato encerrado, porque los dibujos y acordeones saltan de manera tridimensional y las imágenes los asoman a niveles inéditos que los adultos ya no podemos ver. Se trata de hacer boquetes en nuestra caja perceptual.”

–¿El mundo de la investigación científica?

–Este libro podría ser una especie de caverna de Platón en los tiempos de la neurociencia, una fábula que se reinventa con la pandemia y nos invita a romper la caja en la que estamos encerrados…

–¿Tú crees que la pandemia es inexplicable? Algunos descalifican a López-Gatell y lo acusan de engañarnos: es injusta la cantidad de insultos que hacen al gobierno…

–Esa es precisamente la caja de la ignorancia. Vivimos dos cosas terribles: una, el coronavirus; otra, el virus del miedo que crea pánico y responde al virus de la ignorancia. Carlos Fuentes decía que destruimos a la otra persona cuando somos incapaces de imaginarla. Ahora somos incapaces de imaginar lo que la ciencia nos plantea…

“Parte del problema que vivimos y por el que estamos encerrados en una caja es porque no sabemos leer a la otra persona, ni mirar más allá de nuestra piel. La literatura y el arte nos invitan al entendimiento. Claro, el rechazo público del que hablas es preocupante. A mí también me preocupa otro virus fácil de detectar, y va más allá de esta pandemia, le llamo el virus del olvido y lo relaciono con Cien años de soledad, de García Márquez, donde la peste del insomnio y del olvido hacen olvidar el nombre de las cosas, borra primero la memoria de la infancia y luego los nombres en Macondo. De ahí los letreros mesa , florero , vaso para poder reconocerlos. García Márquez coloca a una vaca una leyenda que explica que sirve para dar leche, y que la leche debe hervirse y mezclarse con café para tener café con leche.

–¿En la pandemia olvidamos quienes somos, lo que son nuestros cuerpos?

–La gente va olvidando su propio cuerpo y su identidad. Quedarse en casa es entender que en ella podemos volver a descubrir el potencial evidente de los niños. Cuando uno ve esa mirada fresca, inteligente, recuerdo que Bruno Schulz, traducido del polaco por Sergio Pitol, decía: Debemos madurar hacia la infancia, hacia la curiosidad y capacidad de asombro . Es especialmente importante, porque de otra manera caemos en el abandono del otro, la falta de curiosidad por entender cómo vive el otro, cómo se mira desde otra piel. Esa desidia contribuye a un clima en el que fructifican las noticias falsas, el pánico y el no valorar a la otra persona.

“En estos momentos de pandemia hay que recordar las palabras de Carlos Monsiváis, quien decía que después de una tragedia como la del sismo de 1985 no había solución sin la construcción del nosotros , por eso lanzó el No sin nosotros . Ese nosotros surge de la conciencia colectiva construida con empatía, sensibilidad, inteligencia y no con las falsas noticias tan desafortunadas hoy día.”

–¿Crees, Pepe, que volvamos a vivir como antes: los privilegiados por un lado, los pobres por el otro?

–Tu pregunta es clave porque las crisis abren las corazas, pero luego se vuelven a cerrar. El gran reto es ver si podemos mantener abierta la generosidad que surge en estas tragedias. Hemos vivido momentos de solidaridad y gran conciencia colectiva, pero eso no garantiza que continúe después de la tragedia. ¿Cómo podemos hacer para que estos impulsos de generosidad se mantengan? La peste, de Albert Camus, refleja el cielo y el infierno de los seres humanos y dice que después las aguas vuelven a cerrarse. Ahora hemos visto apertura y solidaridad jamás pensadas. Recuerdo que Monsiváis me decía que la mayoría de la gente tiene la capacidad de resolver conflictos sin violencia como la que estamos viendo.