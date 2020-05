Netflix estrena serie de la novela 'En los zapatos de Valeria'

En vísperas del estreno en la plataforma de Netflix, este viernes 8 de mayo, de la adaptación de la novela En los zapatos de Valeria, de la escritora española Elísabet Benavet (Valencia, 1989), la cual fue publicada en 2013, convirtiéndose en un éxito literario, con más de un millón 200 mil ejemplares vendidos hasta el momento; la autora, en charla con Valentina Trava Osorno, en su sitio de Instagram El librero de Valentina, se refirió a la experiencia que le ha dejado dicha novela, la cual actualmente está compuesta por una saga de cinco libros.

La historia relata las vicisitudes de Valeria, una escritora en crisis resultado de su trabajo literario, así como por su matrimonio con Adrián. Situaciones que vive acompañada de tres de sus incondicionales amigas: Lola, Carmen y Nerea, quienes también tienen sus propios conflictos, dilemas y tentaciones emocionales.

La serie en la plataforma digital, titulada Valeria, no se reproduce tal cual la saga novelística, “hay muchas licencias literarios y sustanciosos cambios”, sin embargo, en la adaptación no deja de reflejarse temas como el amor, la sexualidad, la amistad, la conciliación, el trabajo, los celos, la infidelidad, dudas, secretos, el feminismo, la fuerza interior de la mujer, sus alegrías, sueños y anhelos.

Durante el conversatorio Elísabet Benavet, adelantó que se está preparando otra adaptación de sus libros titulados Seremos campeones y Seremos recuerdos, para hacer una película, igual para Netflix.

También compartió cómo es su fraternal y singular relación de trabajo con su editora literaria, sobre su gusto de escribir en la noche, momento cuando escribe más, o cuando escribe en el Café de la Luz, en Madrid, muy cercano a su casa, y de los personajes protagonistas y secundarios de su novela, que no dejan de tener ciertos rasgos de sus amigas cercanas y familiares en la vida real.

“Para mi, dijo la autora en referencia a la serie televisiva, “es que se ha creado un ambiente de sororidad entre las mujeres protagonistas, quienes en complicadas circunstancias se buscan para apoyarse, que se pelean como hermanas, pero que igual se reconcilian como hermanas”.

Respecto de su proceso creativo, confió Benavet, “cuando escribo me convierto en una especie de médium, los personajes mandan y de repente me encuentro llorando, sin poder dormir porque él le ha dicho algo a ella. Las situaciones las siento y las padezco, igual me emociono y me rio.

“Pienso que eso es un poco la clave para transmitir las emociones. Si tú no te lo crees y si tú no lo vives, creo es muy complicado que el lector lo aprecie”, destacó la autora.

En la vida real, reflexionó, “muchas veces las relaciones amorosas no son igualitarias; siempre hay uno de los dos que quiere o ama más que el otro, y eso termina casi siempre dando como resultado una relación tóxica”.

En la novela En los zapatos de Valeria, “escrita a mis 25 años, estaba empezando a atisbar lo que eran las relaciones tóxicas. Fue como un primer apunte. Como consejo a las chicas jóvenes, les puedo decir que sí él está muy seguro de sí mismo y juega a que tú no estés segura de tí misma, entonces, huye, corre”.

Las protagonistas en mis novelas son muy humanas, cometen errores, pero igual al final toman una decisión. “Son mujeres que trato sean cercanas a lo que yo conozco. Yo creo en el tipo de mujeres que tienen derecho a equivocarse, a buscar cuál es su camino y las que sienten, a veces, demasiado. Uno no puede escribir bien, sobre cosas que no conoce”, consideró Elísabet Benavet.