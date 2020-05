La Scala abre tour virtual durante cuarentena

Milán. La famosa ópera de Milán, La Scala, develó este jueves un recorrido virtual por sus bellas instalaciones y profusos archivos a través de Google Arts & Culture ( https://artsandculture.google.com/),con una sincronía casual en un momento en el que los teatros de Italia y muchos otros países permanecen cerrados por el coronavirus.

El proyecto se ha desarrollado por años y los organizadores lo aceleraron durante la pandemia, sabiendo que existe un público cautivo y deseoso de eventos culturales.

Para celebrar la inauguración del sitio, la orquesta de La Scala y artistas publicaron un video con un fragmento de Simon Boccanegra de Verdi con interpretaciones desde jardines, salas, balcones y estudios.

”Nos entristece no ver a la orquesta junta, no ver a los bailarines juntos, no ver al coro junto, no ver a los trabajadores todos los días ... el teatro es una gran familia”, indicó Dominique Meyer, el director general de La Scala.

“Claro que no podemos esperar a regresar al teatro, pero mientras tanto, podemos explorar esos secretos del teatro y aprender cosas que no sabíamos”, agregó.

El proyecto incluye tours virtuales en las instalaciones de la ópera, tras bambalinas y el museo junto con 240 mil fotografías de archivo y 16 mil documentos, más de 40 exposiciones digitales y vistas a detalle de vestuarios usados por estrellas como Maria Callas.

Las presentaciones de la ópera están disponibles en otra plataforma a través de la televisión estatal italiana RAI.

La Scala ha estado cerrada desde el pasado 23 de febrero, días después de que se encontrara el primer caso positivo de coronavirus contagiado domésticamente en Italia. Aunque se espera que los museos reabran el 18 de mayo, el gobierno todavía tiene que indicar una fecha de reapertura para teatros en el país que inventó la ópera. La Scala ha propuesto reabrir con una función del Requiem de Verdi en septiembre.

La Arena di Verona, un teatro al aire libre en un viejo anfiteatro romano, canceló su muy popular festival de ópera de verano, pero anunció una serie de presentaciones de ópera en agosto en los que recibiría sólo una fracción de su aforo, de 13.500 a tres mil.El programa está siendo desarrollado.