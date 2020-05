La percusión permite explorar cualidades masculinas y femeninas: Jiménez

Para Gabriela Jiménez Lara, percusionista principal de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), no son pocas las mujeres que se dedican a este tipo de instrumento. Aunque “cada vez somos más, sigue habiendo un poco más compañeros masculinos”. La jefa de percusiones de la OSM fue la invitada de la charla en vivo, el miércoles 6, conducido por el musicólogo Juan Arturo Brennan, por Instagram Live de la agrupación.

¿Por qué las percusiones?, pregunta que lanzó Jiménez, quien reconoció que algunos dicen que son “poco femeninas”: “En mi experiencia la percusión es uno de los instrumentos en el que más puedes, no sólo explorar, sino explotar las cualidades de ambas partes humanas, porque no todos podemos decir, soy únicamente femenino, soy únicamente masculino. Eso no existe”.

Agregó: “Es como una especie de interacción entre una y otra cualidad, incluso, la mental porque justo ese es el punto. Entre negro y blanco hay unos grises maravillosos. Para mi en la exploración y la explotación de la música están el blanco.el negro y todos los grises de en medio”.

Brennan inició la charla con referencias a los comienzos de Jiménez Lara, que no fueron en la percusión sino al piano y como flautista, en éste último en la banda de la secundaria. Un concierto que reunió a músicos del Conservatorio Nacional de Música, las escuelas Nacional de Música y Superior de Música, le impactó tanto que le hizo cambiar de instrumento. En particular, el solo de vibráfono de Rafael Sáinz, al grado de que le hizo exclamar: “Yo de aquí soy”.

Es larga la lista de orquestas y agrupaciones a las que ha pertenecido la invitada como la Banda Sinfónica del ISSSTE, bajo la dirección de Fernando Lozano, aunque también la Orquesta de Percusiones de la UNAM, a la que ingresó porque “fui a pedirle ayuda para crecer al maestro Julio Vigueras, porque estaban tocando los conciertos de Brandenburgo y me encantan en la marimba. Me dijo, sí, pero toca la parte de la viola”.

En cierto momento de su vida, Jiménez Lara concursó para una beca Fulbright que le fue concedida y le permitió estar en dos orquestas de Manhattan. Al regresar a México ingresó a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la OSM, simultáneamente, porque “el maestro Luis Herrera de la Fuente dirigía ambas”. También ingresó a la Orquesta Mundial para la Paz.

Especializada en timbales, marimba y vibráfono, Jiménez Lara reconoció que el dilema de los que estudian percusión es “con qué inicio”: “Muchas veces se determina por lo que se tiene a la mano o el instrumento disponible si uno está en una orquesta. Sin embargo, cuando entras a percusión principalmente son dos partes: percusión solista y percusión orquestal. Cuando es el primero casi siempre escoges un instrumento. Por muchos años la marimba, los timbales y el vibráfono fueron mis eslabones principales. Sin embargo, a lo largo de la vida te encuentras con la percusión que finalmente es todo”.

Añadió:”También tienes que aprender a tocar instrumentos prehispánicos ya que son parte de nuestra formación. Uno tiene que profundizar más para conocer esa parte profesional de la música”. Ningún ritmo se escapa. Por ejemplo, “no cualquiera sabe tocar un vals en percusión, o una marcha. Al músico y el percusionista en especial, nos ayuda esa parte de interacción con otras culturas porque finalmente eso es lo que nos promueve como músicos del mundo”.

Respecto a sus “héroes de la percusión actuales”, la entrevistada dijo, “gracias a las redes sociales se puede saber más sin tener que viajar y gastar no solo tiempo sino dinero que muchas veces es imposible”. Aseguró, sin embargo, admirar el trabajo de “todos mis colegas porque sé que no es nada fácil lo que hacemos”. En vez de producir ruido, “hay que sacar música”. Es “un reto continuo poder lograr música a partir de un sonido que no tiene armonía ni melodía. Tenemos la cualidad de poder transformarnos con la percusión”.