Hugo López-Gatell se suma a programa del FCE de lectura de poesía

Ciudad de México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, participó con la lectura del poema El hambre, de Miguel Hernández, en el programa Desde el Fondo, que transmitió en redes sociales este miércoles el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II.

En la página de Facebook de la editorial estatal poco más de dos mil 500 personas se conectaron a la transmisión para ver el segmento poético que fue pregrabado.

Taibo agradeció a al funcionario haber aceptado su invitación para participar en el programa “y que nos haya dado 5 minutos de su escaso tiempo”, pues, explicó: “nos enteramos que López-Gatell es lector de poesía y, por su trayectoria familiar, lector de poesía de la guerra civil española”

Egresado del Colegio Madrid, escuela fundada en México por el exilio español, el subsecretario de salud es nieto de un republicano perseguido por el gobierno franquista, como recordó una de las personas que se unió a la transmisión.

“Si necesitamos mantener los encierros de una buena parte de la población, la lectura es el gran compañero (la participación de López-Gatell es para estimular el mensaje de quédate en casa leyendo”, reiteró Taibo.

El director del FCE dijo también que seguirán participando en Desde el Fondo otras figuras públicas ligadas a la lucha por la salud, “pues descubrimos que en el equipo de Salud hay varios lectores. Da gusto. Venimos de un pasado gobierno donde todos eran analfabetas funcionales. El descubrir que un equipo de salud, que está haciendo una labor verdaderamente admirable hay lectores, pone de buen humor”.

El poema que leyó López-Gatell, luego de explicar que Miguel Hernández fue uno de los partícipes de la lucha contra el fascismo en España, es el siguiente: “El hambre es el primero de los conocimientos:/

tener hambre es la cosa primera que se aprende./ Y la ferocidad de nuestros sentimientos,/allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día/ pájaros sin sentir, herida la consciencia/ que no sea capaz de ahogar en nieve fría/ palomas que no sabes si no es de la inocencia.

“El animal influye sobre mí con extremo,/la fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones./ A veces, he de hacer un esfuerzo supremo/ para acallar en mí la voz de los leones./ Me enorgullece el título de animal en mi vida,/ pero en el animal humano persevero./ Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida,/ bajo tanta maleza, con su valor primero.

“Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos/ donde la vida habita siniestramente sola./ Reaparece la fiera, recobra sus instintos,/ sus patas erizadas, sus rencores, su cola.

La mayoría del público agradeció la presentación del subsecretario de Salud, como Marina del Carmen Grajales Paredes quien opinó: “mis respetos para el Dr. López-Gatell al darse la oportunidad de incursionar en el contexto de la poesía”, o Ulises Sánchez quien escribió: “Miguel Hernández en voz de un digno nieto de la República”.