Spencer Tunick recrea la cuarentena en casa

Apenas el pasado 28 de marzo el artista-fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick (Middletown, 1967) adelantó a La Jornada que viraría hacia la sana distancia para crear sus próximas instalaciones masivas de desnudos.

Poco se podía imaginar que la pandemia mundial causada por el Covid-19 lo llevaría a realizar su primera obra dirigida completamente en línea.

Para el proyecto Stay apart together (mantengánse separados pero unidos) fueron invitadas personas de diferentes partes del mundo para participar en una nueva serie de obras artísticas comunales. La primera sesión se realizó el primer fin de semana de mayo con 25 personas. Se hará una segunda el próximo fin de semana, con más participantes, aproximadamente 100. Las sesiones involucran gran coordinación técnica.

Tunick estará subiendo su trabajo en su cuenta de Instagram. Curiosamente, el mayor interés por este perfil proviene de la Ciudad de México, con un rango de edad que está entre 25 y 34 años, anota.

En el proyecto participa el artista visual mexicano Alonso Gorozpe. La primera sesión se realizó a principios de abril y se prevé una segunda el próximo fin de semana, con la participación de unas 100 personas. Foto cortesía del artista y tomadas de la cuenta de Instagram @spencertunick

Participación de Studio 333

Stay apart together es curado y coordinado por el artista visual mexicano Alonso Gorozpe (Ciudad de México, 1987) y su recién fundado Studio 333, en Mérida, Yucatán. El también performancero, quien ha colaborado con Tunick en diferentes proyectos desde 2008, expresa a La Jornada: “En cuanto empezó la pandemia le mandé un mensaje a Spencer sugiriéndole hacer un proyecto que utilizara plataformas de videoconferencia. Me dijo: ‘Si me ayudas a organizarlo, lo hacemos’. Le contesté que sí, y en ese momento justo nos lanzamos a la aventura con el estudio de arte y performance que acabo de fundar.

Abrimos una cuenta de correo electrónico y empezamos a escribir a amigos y conocidos. Spencer nos pasó direcciones de personas. Lo que empezó como una foto de dos poco a poco creció a cuatro, nueve, 18, 25, 49 y así vamos.

Hasta el momento, los participantes han provenido de México, Tailandia, Sudáfrica, Estados Unidos, India, Dinamarca, Líbano, Argentina, Polonia, Alemania, Uruguay, Australia, Filipinas, Canadá, Países Bajos, Israel, Irlanda, Italia, Malasia, Bélgica, Colombia, Francia, Pakistán, Irán e Italia.

Para Gorozpe, ha sido de gran interés “poder llegar a las casas de los participantes y escuchar las razones por las que quieren involucrarse en el proyecto.