Sólo "se pone orden" en cultura: Frausto

Viernes 24 de abril de 2020. La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, responde en entrevista con La Jornada al malestar que abiertamente ha expresado los recientes días un amplio sector de la comunidad artística y cultural del país, ante lo que consideran falta de acciones eficaces de la dependencia para enfrentar la crisis derivada de la emergencia sanitaria que vive el mundo, críticas atizadas por el polémico anuncio de la extinción de fideicomisos culturales y la transformación administrativa del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

La funcionaria dice que es impensable que un movimiento social de izquierda, como del que emanó el presente gobierno, ataque al sector que es el corazón de nuestra identidad , y argumenta que sólo se está poniendo orden para que las instituciones sean más eficientes y cercanas a la gente.

También asegura que se encuentra en conversaciones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para instrumentar mecanismos de apoyo a artistas independientes, a los cuales reconoce como vulnerables , e informa que no se detendrá la remodelación del Bosque de Chapultepec, al que este año se asignaron alrededor de mil 600 millones de pesos, porque generará empleos y será un legado para el país .

Aquí la charla con la secretaria Alejandra Frausto:

–¿Qué le dice a ese sector cada vez más amplio de la comunidad cultural y artística que abiertamente ha manifestado que la Secretaría de Cultura federal (SC) a su cargo no está haciendo su trabajo y que, incluso, se muestran despreciados y ofendidos por la manera en la que se anunció la extinción de los fideicomisos y la próxima transformación del Fonca?

–En primer lugar, que ellos son el centro de nuestro trabajo. La cultura es nuestra mayor fortaleza como país, y los artistas y los creadores son el corazón de nuestra identidad, de nuestra comunidad.

“En cuanto al fideicomiso del Fonca, se generó un debate muy sano. Siempre el debate construye y ayuda. Hemos estado cerca de la comunidad, hemos estado hablando con ellos, contestando mensajes. No nos podemos reunir físicamente, pero todo el equipo de la SC ha estado atendiendo las dudas de la comunidad y construyendo la mejor alternativa.

“El tema de discutir un nuevo mecanismo no pone en riesgo, en ningún momento, los recursos para el apoyo a la cultura. Los recursos del Fonca son de los artistas, sólo cambiará su forma de administración.

Transformar y reconstruir

“La cultura es un eje transversal de la transformación social, la cultura no está en riesgo y menos de un gobierno emanado de un movimiento social de izquierda. Sería impensable atacar a un sector como éste, fundamental para la transformación y para lo que vamos a hacer como reconstrucción de la sociedad una vez que regresemos a las calles. Las circunstancias nos obligan a replantearnos todo lo que entendemos como normalidad y el campo cultural está haciendo frente a ello.

“Con o sin fideicomisos, la cultura sirve como instrumento de transformación social, de desarrollo del país; no vamos a dejar a nadie atrás. Soy muy enfática ante la comunidad cultural: no va a desaparecer ningún programa, así lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La única misión fue poner orden para que las instituciones sean más eficientes, más cercanas a la gente. Reitero que las puertas de la secretaría siempre han estado abiertas al diálogo.

“El estímulo a la creación continuará. Que la SC asuma al Fonca significa certidumbre presupuestal y jurídica, pues ahora aparecerá en el Presupuesto de Egresos de la Federación, contará con responsabilidades y objetivos muy claros dentro del reglamento de la propia SC.

“El Fonca nunca fue autónomo económicamente, fue un instrumento que no tenía presupuesto propio y mes con mes el Concaculta, antes, y después la secretaría, lo dotaban de recursos. Me imagino que a lo que se refiere la comunidad es a cómo se toman las decisiones: la selección de beneficiarios seguirá siendo entre pares, con todos los mecanismos de trasparencia que hasta ahora hemos ido perfeccionando y hemos ganado, con insaculación de jurados, que antes no se hacía, con apertura para que otros creadores formen parte de esa gran base de datos para insacular, con perspectiva de género.