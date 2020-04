Falleció el escritor brasileño Rubem Fonseca

El escritor brasileño Rubem Fonseca falleció la mañana de este miércoles a los 94 años en Río de Janeiro, informó la prensa local, que cita a sus familiares en el sentido de que el autor de novelas, cuentos y crónicas sufrió un paro cardiaco en su domicilio, en el barrio de Leblon, y fue trasladado al hospital, donde falleció. El próximo 11 de mayo habría cumplido 95 años.

Fonseca es considerado el autor que renovó la literatura de Brasil en el siglo pasado y cuya influencia tocó a varias generaciones de escritores y lectores de todo el mundo.

También guionista de cine, Rubem Fonseca nació el 11 de mayo de 1925 en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, localizado al sureste de Brasil. Estudió derecho y fue comisario de la policía en Río de Janeiro; se especializó en sicología criminal. Esa etapa influyó en su obra literaria.

El primer libro que publicó fue Los prisioneros, en 1963, y 10 años después su primera novela, El caso Morel. A ellos siguieron El collar del perro, Feliz año nuevo, Historias de amor, Pequeñas criaturas, Secreciones, excreciones y destinos, Calibre, El gran arte, El enfermo Molière, Diario de un libertino y El seminarista. Su novela más reciente se titula Carne cruda. Es autor también del libro de memorias José y de la crónica La novela murió.

Entre los premios que recibió se encuentran el Camões, cinco Jabuti, Machado de Assis de la Academia Brasileña de las Letras y en 2003 el Juan Rulfo, que otorgaba con ese nombre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En su discurso en la capital de Jalisco, Fonseca destacó su admiración por el país y recibió el galardón de manos del Nobel Gabriel García Márquez.

Admiración por Juan Rulfo

Dice la crónica publicada en estas páginas (https://bit.ly/2K8hSpT): Ambos escritores fueron recibidos de pie, con una larga ovación que confirmó la presencia de fieles apasionados a la literatura. Fonseca, poco afecto a la vida pública y a la prensa, simplemente se dejó querer, y en su breve discurso de aceptación del galardón manifestó su admiración por Juan Rulfo .

Fonseca contó la anécdota de la tarde en que García Márquez le dio un libro a su amigo escritor Álvaro Mutis y le dijo: Lea para que aprenda . La obra era Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que generó un impacto mayúsculo en Mutis.

Y recordó: “Leí Pedro Páramo y El llano en llamas en una traducción portuguesa, y sentí el mismo impacto. Quedé impresionado con la riqueza de los personajes de Rulfo, que hacen que el lector participe creativamente, mezclando aquello que ha vivido con aquello que ha imaginado, que ha soñado o es real.

“Carlos Fuentes dice que con Pedro Páramo Juan Rulfo percibió que toda gran visión de la realidad es un producto de la imaginación. Quizá es cierto, y como dice un filósofo, una realidad es una realidad de la imaginación.

En mayo de 1993 estuve aquí, en México, participando en un homenaje a Juan Rulfo. En aquella ocasión recibí de regalo una foto de él, grabada en metal, la cual tengo en mi librero y la veo constantemente. Pero Rulfo no está reposando, callado en nuestros estantes de libros: Rulfo está entre nosotros, continuamos oyendo lo que él quiere decir, porque Rulfo tendrá siempre qué decir a sus lectores y qué enseñarnos a sus colegas de oficio.

De acuerdo con la crítica literaria, la obra de Rubem Fonseca tiene un estilo erótico, violento, en el que conjuga la tragedia humana.

Narrativa clásica y moderna

Al anunciar al ganador del Premio Machado de Assis en 2015, la Academia Brasileña de las Letras señaló que Fonseca era reconocido por su narrativa nerviosa y ágil, tanto clásica como moderna, entre el realismo y la policía, revelando la violencia urbana brasileña, sin perder una mirada sensible a la tragedia humana que hay detrás de ella, la soledad de las grandes ciudades o los matices del erotismo .

En su discurso, Fonseca aseveró: “Yo escribí 30 libros, todos llenos de palabras obscenas. Nosotros los escritores no podemos discriminar las palabras. No tiene sentido que un autor diga ‘eso no lo puedo usar’”.

Cal y Arena, que ha publicado en México algunas obras en castellano de Fonseca, expresa sobre el autor brasileño en la web de la editorial (https://edicionescalyarena.com.mx/autor/rubem-fonseca/) que sus obras “generalmente retratan, en estilo seco, áspero y directo, la lujuria sexual y la violencia humana, en un mundo donde marginales, asesinos, prostitutas, delegados y pobres miserables se mezclan. Fonseca dice que un escritor debe tener el coraje de mostrar lo que la mayoría de la gente teme decir.

Historia y ficción

“La historia a través de la ficción es también una marca de Rubem Fonseca, como en las novelas Agosto (su libro más famoso), en la que retrataba las conspiraciones que resultaron en el suicidio de Getúlio Vargas, y en El salvaje de la ópera, en la que retrata la vida de Carlos Gomes, o aun sobre la obra La caballería roja, libro de Isaac Babel retratado en Vastas emociones y pensamientos imperfectos.

Creó, para protagonizar algunos de sus cuentos y novelas, un personaje antológico: el abogado Mandrake, mujeriego, cínico y amoral, además de profundo conocedor del submundo carioca. Mandrake fue transformado en serie para la cadena de televisión HBO, con guiones de José Henrique Fonseca, hijo de Rubem, y el actor Marcos Palmeira en el papel protagonista, pues le interesa profundamente el arte cinematográfico, escribe también guiones para filmes, muchos premiados.

Entre los libros publicados en español y disponibles en México se encuentran El seminarista; Amalgama; Pequeñas criaturas; El gran arte; Historias cortas; José; Secreciones, excreciones y desatinos; Axilas y otras historias indecorosas; Cuentos completos (tomos 1, 2 y 3); El cobrador; Los prisioneros; Feliz año nuevo; La novela murió; Bufo & Spallanzani; El agujero en la pared; El collar del perro; Grandes emociones y pensamientos imperfectos; El salvaje de la ópera; Mandrake: la biblia y el bastón, e Historias de amor.