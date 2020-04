Confirma Frausto: "no tienen razón de ser" 7 fideicomisos culturales

Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, Alejandra Frausto, informó la noche del lunes en su cuenta de Twitter que se extinguirán siete fideicomisos que administraba esa dependencia porque son instrumentos que no tienen ya razón de ser o utilidad pública .

Se trata de los instrumentos para apoyar la construcción del Centro Nacional de las Artes (Ficenart), la conservación de la Casa del Risco y pinacoteca Isidro Fabela, la adaptación de los museos Diego Rivera y Frida Kahlo y para el fomento y la conservación del patrimonio cultural antropológico, arqueológico e histórico de México. Asimismo, los fideicomisos para la administración de los siguientes recintos: Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas; de Santo Domingo de Guzmán, Chiapas, y del Centro Cultural Santo Domingo, Oaxaca.

A propósito del decreto presidencial emitido hace unos días, que instruye a las dependencias y entidades extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal , la titular de la SC dijo en su cuenta personal de Twitter que ha trabajado intensamente para justificar las excepciones correspondientes, como es el caso del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), Foprocine y el Antiguo Colegio de San Ildefonso .

Añadió que ha presentado documentos, como indica el decreto, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública , y agradeció a los titulares de esas dependencias, Arturo Herrera e Irma Sandoval, respectivamente, por ser receptivos ante ese planteamiento de la comunidad artística . También aseguró que en los próximos días se informará sobre la resolución de esas gestiones , y destacó: Nuestro compromiso es con las comunidades artísticas de México, porque creemos que la cultura es una poderosa herramienta de transformación social .

La respuesta en redes sociales de la funcionaria se da luego de varios reclamos de la comunidad artística y cultural respecto del tema. El vocero de Fraustro, Antonio Martínez, explicó que la secretaria sólo emitiría tuits y no un comunicado formal hasta que resuelva la Secretaría de la Función Pública las excepciones . Agregó que la decisión está en el decreto. No es una cosa exclusiva de Cultura. El decreto tiene todo un apartado introductorio sobre su intención y alcance. Los que se extinguen o ya estaban en proceso de extinción o no tienen ahora utilidad social. Estamos en una emergencia, que es más grande que un sector .

También el lunes, más de 680 integrantes de la comunidad científica y artística, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, se unieron a quienes solicitan claridad en torno al tema y exigieron la revocación del decreto de extinción de los fideicomisos relacionados con esas dos áreas del quehacer humano: la científica y la cultural .

Los firmantes de la misiva, fechada el 4 de abril, argumentan que los recursos públicos destinados a la cultura y la ciencia son escasos, no se entiende que quieran mermarlos más .

Miembros activos de las comunidades científica y artística del país apuntaron: Entendemos que la gravedad de la situación por la que estamos atravesando requiere de medidas drásticas para mitigar el deterioro que esta crisis puede dejar en las estructuras que permiten el buen funcionamiento de una nación .

Desconcierto

Sin embargo, añaden, “nos asombra conocer el decreto presidencial que, en plena pandemia, extingue de facto la existencia de una cantidad importante de fideicomisos y fondos dedicados a la investigación, la creación, la producción, la promoción y la innovación en distintos campos del arte y la ciencia. Se nos escapan las razones por las cuales estos fondos podrían resultar prescindibles, cuando son la base de actividades esenciales para la sociedad”.

Y puntualizan: “Los gobiernos del PRI y del PAN ejercieron una reducción sistemática de los presupuestos públicos dedicados a la ciencia y el arte, ya que las actividades de esos sectores no eran consideradas por ellos esenciales, como corresponde al pensamiento neoliberal.

“En ese tiempo, a nadie sorprendía, aunque a todos decepcionaba, la merma sexenal de los recursos, de por sí escasos, que el Estado destinaba a estas áreas, yendo en contra de lo establecido por organismos mundiales, que aconsejan que se destine a ellas por lo menos uno por ciento del PIB. Resulta, por ello, aún más desconcertante descubrir que el gobierno actual recurra a prácticas que creíamos por fin superadas, pues cualquier proyecto de izquierda debe tener entre sus prioridades el fomento de las artes y las ciencias para impulsar un bienestar verdaderamente integral de la población.

“Por ello, hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ponga a salvo los fondos y fideicomisos destinados a estas áreas del quehacer humano. Un gesto solidario que sin duda nos alentaría a sumarnos a la dura batalla por salir, en primer lugar, de esta contingencia mundial y por conseguir, una vez que estemos del otro lado, que éste sea un país más justo para todos.

Sabemos que vendrán otras amenazas, incluso más peligrosas que ésta, razón por la que deseamos poner al servicio del Estado nuestros conocimientos y herramientas, y ser así partícipes de la reorganización a gran escala que habrá de venir. Es necesario que el gobierno no corte los lazos que constitucionalmente lo vinculan con el trabajo diario de miles de científicos, artistas, promotores culturales, investigadores, profesores y demás integrantes de los ramos del arte y la ciencia.

Entre los científicos y artistas que demandan la revocación del decreto se encuentran Antonio Lazcano, Luis de Tavira, Vicente Rojo, Graciela Iturbide; Néstor García Canclin, Bárbara Jacobs, Juan Villoro, Mario Lavista, Hugo Hiriart, Coral Bracho, Dolores Heredia y Laura Esquivel.