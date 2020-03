Rechazan plan de la Secretaría de Cultura frente a crisis sanitaria

‘‘La propuesta de que los becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes hagan la ‘selección’ de beneficiados, repite los mecanismos endogámicos que se han denunciado en todos los foros sobre el tema. Los beneficiados de becas se vuelven parte y juez de las pocas convocatorias artísticas, y excluyen a la mayoría de la comunidad artística que vive al día. Debemos aclarar que no se requieren becas sino un apoyo solidario por la emergencia sanitaria. Si este procedimiento no cambia, las autoridades culturales estarían lanzando al vacío a la mayor parte de la comunidad artística, comenzando por artistas independientes y colectivos autónomos que viven al día.”

También exigen ‘‘de manera inmediata, el pago atrasado a artistas y trabajadores de la cultura que no lo han recibido hace meses”, así como el pago por adelantado a artistas y trabajadores cuyas presentaciones han sido pospuestas debido a la emergencia nacional, ‘‘y así evitar su cancelación definitiva”.

El comunicado detalla que la comunidad artística en México ‘‘no tiene representación ni defensa ante quienes dirigen la cultura del país, inmersos en un pasado que no ha sido superado y que hereda la concepción de la cultura como oropel. Las políticas culturales no cuentan con recursos suficientes, diagnósticos confiables ni objetivos claros y eficaces, y ha ocasionado la precarización de la mayoría de artistas y trabajadores de la cultura. Además de que las actuales prácticas presupuestarias siguen siendo clasistas, folclóricas, sin conexión identitaria y ornamentales por responder al mundo del entretenimiento, como las dejó el salinato. La inesperada cuarentena y las medidas de aislamiento precautorias para evitar el contagio del Covid-19 vuelven crítica la situación de supervivencia del sector cultural y artístico que no cuenta con trabajo asalariado ni seguridad social.”

Ser incluidos en los fondos de emergencias

Reiteran que no piden dádivas ni regalos, sino ‘‘condiciones óptimas” para ejercer los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, plasmados en la Constitución: seguridad social, condiciones dignas y remuneradas de trabajo, vivienda, salud, educación, jubilación, “es decir: los derechos de trabajadores productivos, la renta básica universal.

‘‘La Asamblea por las Culturas y otros movimientos de artistas y trabajadores de la cultura venimos advirtiendo desde el inicio de la Cuarta Transformación, las profundas contradicciones del sistema en materia cultural, que evidencian la incapacidad de la Secretaría de Cultura para resolver situaciones urgentes como la obscena precariedad en la que vivimos artistas y trabajadores de la cultura en México, con un acento mayor hoy día con la inesperada cuarentena y las medidas de aislamiento precautorias para evitar el contagio del Covid-19.

‘‘La propuesta de la secretaria Alejandra Frausto de asignar una bolsa de apoyo a los trabajadores de la cultura y artistas debe ser clara y transparente, contar con presupuesto suficiente para enfrentar con urgencia la crisis.”

Además de los apoyos económicos ‘‘dignos, de manera igualitaria, simplificada e inmediata”, solicitan ‘‘ser incluidos, en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y culturales, en los fondos de emergencias gubernamentales” sin que éstos sean otorgados a manera de créditos, pues ‘‘ya pagamos con nuestros impuestos”.

Desde luego, concluyen, ‘‘la comunidad artística, como en otros momentos de crisis, participa ya en las acciones solidarias para compartir el arte y la cultura en esta situación de distanciamiento. Asimismo sabrá contribuir a recobrar la normalidad y ser un factor de desarrollo”.

Los responsables del escrito son Irma Arce, Alejandro Belmont, Polo Castellanos, Gerardo Carrillo, José Luis Cruz, Guillermo Díaz Madrid, Hugo Hernández, Antonio Ortiz Gritón, Eblen Macari, Ulises Moreno, Pita Ochoa y Víctor Portillo.