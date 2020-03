Artistas atienden llamado y envían material que se difundirá en línea

Como parte del llamado Quédate en casa que promueve la Secretaría de Cultura (SC) federal, la dirección general de culturas populares (DGCP) buscó, a partir del sábado 28, entre sus amigos, becarios y cartera de artistas habituales, personas que pudiesen sumarse a ella y animar a la población hacerle caso a este señalamiento por medio de su arte. El contacto fue por correo electrónico o llamada telefónica, expresa a La Jornada Mardonio Carballo, titular de la DGCP.

La forma artística que más ha llamado la atención hasta el momento es “la que se hace a partir del repentismo, que es la improvisación de versos rimados de las culturas más bien campesinas de nuestro país”, señala Carballo. Es decir, “trovadores de son huasteco, de son jarocho, de son ismeño, aceptaron decirnos unos versos para la campaña Quédate en casa”. Todos participan de manera gratuita y solidaria.

Eso, continúa el funcionario, “en algún sentido también se mezcla con la plataforma Contigo en la distancia que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, instruyó para hacer un receptorio de todos los trabajos que todas las direcciones tenían susceptibles de poner en línea, o bien, producir nuevos eventos para nutrir esta plataforma.

“Las personas van a encontrar en el espacio digital Contiguo en la distancia libros, conciertos, juegos para niños, películas, visitas a los acervos de los museos. Por parte de la DGCP produjimos una serie de conciertos de son jarocho (4) y son huasteco (4), y recitales poéticos en lenguas indígenas. A esta serie la hemos llamado Mecate, transmitimos cultura, que se anexa a todo el catálogo que la SC tiene en línea en Contigo en la distancia, y se comenzará a transmitir la próxima semana”.

El versador y jaranero jarocho Zeferino respondió con el mensaje: “Patria querida, amada, tu corazón me conmueve hoy que el Covid-19 entra a fase delicada. Qué se nuestra morada fortaleza que se abraza porque hoy, mi querida raza, el virulento escenario nos dice que es necesario que nos quedemos en casa. Lávate bien las manos. Cuidémosnos, cuídate”.

Esú Emmanuel Morales Gerardo, huapanguero del trío Cantores del Son, dice: “Señores, es el momento, la situación nos rebasa. Es tiempo de estar en casa en un prudente aislamiento. Esto no es juego, ni cuento. El virus Covid es duro, que nos pone en un apuro, por eso hay que estar al ciento. Piénsalo, cuídate bien y resguarda tu futuro”.

La versadora Ana Zerina Palafox, “desde algún lugar guardado en la colonia Doctores”, reclama: “Alto, la música. En la estrofa de espinel dibuja la curva, traza. Qué se queden en su casa, dice Hugo López-Gatell. Viene el virus y con el el inmuno deprimido puede perder el sentido. La diabetes da otro sesgo. La edad es factor de riesgo. No te das por aludido. No olvidemos la violencia domestica que es factor y si lo traemos al amor de una tóxica presencia. Hoy nos lo dice la ciencia. Tenemos que proteger a toda aquella mujer que pueda ser violentada y tenerla cobijada para algo poder hacer. Salgan sólo a lo esencial, sólo farmacia y comida para apostarle la vida que siempre es fundamental. Hay atención especial a gente clasificada con neumonía, no a cada cabrón que se ha contagiado. Tú, te quedas encerrado. Oyes. Con una chingada, que sigue la música”.