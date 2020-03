Poesía en tu sofá, un encuentro virtual

Ciudad de México. La poesía como antídoto al aislamiento. Las redes sociales como alternativa al aburrimiento. Poesía e Instagram unidos para eliminar la distancia entre personas, entre países. La poesía que habla de amor, pero también de la mujer, que critica, que habla de lo que pasa con ese virus que ha traspasado fronteras. La poesía como esperanza y escape.

Este viernes comenzó el encuentro virtual Poesía en tu sofá, una iniciativa de la escritora y traductora Elvira Sastre, con lecturas en vivo y que continuará este sábado, Día Internacional de la Poesía, y el domingo. Las instrucciones son estas: entrar a la cuenta @poesiaentusofa en Instagram que tiene ya 28 mil 200 seguidores. Ahí están las imágenes con el programa de cada día con la hora y la cuenta de quien estará leyendo en vivo.

Este viernes los invitados fueron la cantante Rebeca Jiménez, el músico y escritor Adriá Salas, la poeta Raquel Lanceros, el guitarrista, compositor y poeta Guille Galván, la cantante Beatriz Luengo quien estuvo, en doble pantalla, con la ilustradora Marta Waterme, el cantante y compositor español Luis Ramiro, y Marwan, cantante, poeta y compositor.

Poco a poco subió el número de personas que disfrutaron en vivo estas lecturas, poco a poco los “likes” llenaron la pantalla de los teléfonos, los emoticones felices, los corazones, las gracias por este tipo de iniciativas, los mensajes desde Argentina, México, El Salvador, Venezuela, y de distintas ciudades de España.

Sonaron Lorca y Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Manuel Vilas, inéditos de quienes estaban leyendo o poesías tomadas de sus propios libros como Salsa, de Adriá Salas, o Raquel Lanseros quien dijo:

“Seguro que habéis pensado en el valor que tiene el momento presente, la vida, esas pequeñas cosas en las que no reparamos: quedar con mis amigos, mis amigas, paseo por la playa, tomarme un vino en un lugar que me gusta, visitar a nuestros mayores, todas esas cosas que son la vida y que a lo mejor no prestábamos suficiente atención a lo que significan, me gustaría reconocer su valor y reconocerlo cuando estamos a tiempo. Hoy estamos homenajeando a las palabras.

El festival continúa este sábado inicia a las 11:30 y termina a las 4 de la tarde (hora de México, 11:30-23:00 hora de España) con Leticia Dolera y Nuria Gago; Ismael Serrano, Jaime Lorente, Fran Barreno, Benjamín Prado, Miguel Poveda, Elvira Sastre, Inna Cuesta y Andrea Valvuena.

El domingo los horarios cambian un poco. La hora de México a la que inicia es a las 8 de la mañana y no será cada media hora.

Estarán Zahara, Miguel Angel Muñoz, Marazu, Sandra Barneda, Carolina Iglesias, Irene Escolar, Macarena García y Anna Castillo; Nadia de Santiago, Chris Pueyo, Sara Bueno y Andrés Suárez.