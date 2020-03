Exhibe el Munal muestra que une la pintura y el vestido

Ciudad de México. A partir de la pregunta ¿Tú qué sientes al vestirte?, planteada a 13 poetas, escritoras y periodistas; la artista plástica Miriam Medrez, se dio a la tarea de elaborar igual número de esculturas-vestidos, que se presentan en diálogo con la pintura manierista y barroca novohispana, sobre todo religiosa, perteneciente al acervo del Museo Nacional de Arte (Munal), en la exposición titulada Vístome palabras entretejidas, que será inaugurada el 14 de marzo, a las 12:30 horas, es ese recinto museístico.

Se trata de una muestra en la que se comparan y resignifican las prendas de vestir que pintores como Baltasar de Echave Orio, Baltasar de Echave Ibía, Alonso López de Herrera y José de Ibarra, plasmaron en sus obras, con la lectura contemporáneo que ofrece Medrez desde una perspectiva que implica la violencia de género o los estereotipos femeninos.

De acuerdo con Carmen Gaitán, directora del Munal, uno de los aspectos que se tomaron en cuenta para la exposición es que “hace dos siglos las mujeres eran sometidas y no tenían voz: eran mujeres decorativas, que no tenían manera de expresarse, de salir a la calle y tener una personalidad propia. Eran mujeres ornato. Y lo que nos pareció muy interesante es que los artistas las recrearon vistiéndolas y enalteciéndolas a través de los ropajes, que reflejaban no sólo una posición social, sino también un reflejo de un martirio o un milagro, como es el caso de la pintura religiosa, donde la mujer es enaltecida hacia la virginidad o devoción acompañadas por ángeles o santos”.

Mientras que las esculturas-vestidos de Miriam Mendrez, reflejan la sensibilidad femenina, sus ideas y vicisitudes; así como la violencia de la que hoy es víctima, como una forma de protesta, para que nunca más se vulnere la individualidad y el cuerpo de la mujer, comentó Gaitán.

“Pensamos que en el marco del Día Internacional de la Mujer, era el momento idóneo para que esos dos momentos históricos se pudieran comparar y reinterpretar.

“Mendrez le está dando voz a siglos de sometimiento. Sus esculturas-vestidos hablan, gritan, se expanden, protestan, tienen diversas costuras en todo su rededor. Cada vestido es un universo en sí y tiene diferentes lecturas. No se trata de un diseño, es una composición en la que está involucrado un pensamiento político, que se amalgama con una cierta estética escultórica”.

Con la curaduría de José Manuel Springer, Vístome palabras entretejidas presenta 13 piezas elaboradas por Medrez a partir de la invitación que la artista hizo a igual número de poetas, escritoras y periodistas mexicanas proyecto que llevó más de un año de trabajo.

La carta-invitación a las mujeres convocadas decía: “Todos los días decidimos cómo vestirnos, la vestimenta nos identifica, cada prenda que seleccionamos habla de la imagen que queremos dejar en el otro y en nosotras mismas.

“Para unas vestirse es ponerse una camisa de fuerza de la que es difícil escapar, un uniforme en una cárcel social, que tiene severas reglas de comportamiento; para otras, vestirse es salir del cascarón y emprender el vuelo por la ruta que nos da la gana.

“Vestirse explica cómo nos percibimos y cómo los otros pensamos nos perciben. Vestirse es un acto de comunión con el cuerpo que modela nuestro comportamiento, que delata rasgos de personalidad, de nuestro pasado y del futuro al que aspiramos. Vestirse es extender nuestra piel para tocar el universo. Te invito a escribir sobre tus emociones y pensamientos al vestirte, hacer una reflexión sobre ese acto cotidiano tan común, que no por ello deja de ser trascendente”.

Con base en los textos recibidos fue Medrez elaboró los vestidos. En este caso las invitadas fueron: Melisa García Aguirre, Minerva Margarita Villareal (q.e.p.d.), Myriam Moscona, Mónica Nepote, Patricia Lauren Kullick, Rocío Cerón, Angélica Abelleyra, Virginie Kastel, Coral Aguirre, Francia Perales, Jeannette Clariond, Maruja Nahle y Mayra Silva, quienes recibirán su respectivo vestido al concluir la muestra.

Las esculturas-vestidos están acompañadas, cada una, de una grabación de los textos escritos en voz de las mismas mujeres convocadas, relativos a lo que es para ellas el acto de vestirse.

De manera paralela a la exposición se realizarán diversas actividades lúdicas y académicas. Entre ellas, el conversatorio Palabras entretejidas: cuatro voces para el ritual de vestirse, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, a las 16 horas, en el Munal.

Vistome palabras entretejidas permanecerá abierta hasta el 21 de junio en el Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Centro Hostórico).