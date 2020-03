Ediciones Era resiste gracias a su lectores: Marcelo Uribe

Monterrey, NL. Ediciones Era lleva 60 años en la cuerda floja, pero resiste gracias a lectores que permiten que un libro les cambie la vida, aseguró el editor Marcelo Uribe, durante la Feria del libro UANLeer.

Durante una charla en la que participaron los escritores Luis Jorge Boone, Ana García Bergua y Gonzalo Lizardo para conmemorar los 60 años de la Editorial, Uribe recordó que las crisis editoriales han sido una constante en Era.

“Siempre, desde 1960, hemos pasado por un momento difícil, Vicente (Rojo), un día llegó y me dice “¿cómo van?”, y le dije “es que la crisis, nos está pegando” y él asevera, “la crisis nos empezó a pegar en 1960”, es decir, hacer libros te pone en una situación en la que vives en la cuerda floja todos los días”, indicó.

“Pero tiene un montón de cosas reconfortantes, gratificantes, una de ellas, es pensar que lo que tú haces tiene repercusión, que es algo que casi nunca siente, creo que una editorial tiene muchas repercusiones”.

“Yo puedo decir y me da un enorme orgullo, es de las pocas cosas que me dan tanto orgullo, que Era tiene millones de lectores, es decir, hay millones de gentes que han leído los libros que hacemos y los libros, cuando se leen de a de veras, te cambian la vida”, abundó.

Uribe aprovechó para contar a los presentes, la mayoría estudiantes de las preparatorias de la UANL, la importancia de Vicente Rojo en distintos ámbitos del país.

“(Rojo) Es una guía para México en muchísimos terrenos, muchos más de los que él puede reconocer, no solo el editorial, también en la cultura con su obra, pero no solo su obra, Vicente era capaz de promover la obra de todos sus compañeros de generación y no sólo eso, también del diseño, y en el diseño, es muy difícil de ustedes se den cuenta de la huella que dejó Vicente en el diseño, pero si Vicente no hubiera existido, todos los libros y todos los periódicos y todas las revistas de este país serían más feas”.

“Renovó todo, él hacía las portadas de Era, obviamente, todas… y también hizo el diseño de las revistas de la Universidad, las revistas de Octavio Paz, hizo el diseño del periódico La Jornada, es decir, visualmente, tenemos un bagaje cultural que viene de una persona”, dijo.

Por su parte, Boone, Bergua y Lizardo contaron cómo fue su primer acercamiento con Ediciones Era como lectores.

“A partir de Era y otras editoriales de la época, empezó una idea de la literatura mexicana más cosmopolita, más abierta a la experimentación, más artística, diríamos, entonces esa es la gran importancia que tiene Era para mi”, dijo Lizardo.

“(Rojo) Funda una escuela de diseño gráfico mexicano que es muy importante y que a lo largo de las ediciones de Era, de sus portadas, de sus diseños, podemos ver que es un cambio muy radical en la historia del libro mexicano, Era tiene un papel importantísimo en ése sentido”, agregó Bergua.

“Lo primero que yo vi de Era fue Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Yo tenía como 17, 18 años, estudiaba en Monclova, que está a 200 kilómetros y a cuatro siglos de aquí, en Coahuila”, dijo Boone.

“Cuando lo terminé, regresé por más y buscaba libros que me hablaran igual que ése”, añadió.

Ediciones Era fue fundada en México en 1960 y entre su catálogo se encuentran libros de literatura, historia, ensayo, ciencias sociales y arte.

Actualmente, cuenta con más de 400 títulos y publica alrededor de 20 nuevos títulos a año, así como numerosas reimpresiones.