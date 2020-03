Expone el Museo de la CDMX una radiografía plástica femenina de cinco décadas

Brenda Luna Lobato, cocuradora de 50 mujeres…, explicó en el recorrido de prensa que se seleccionaron artistas representativas de cada generación. Espinasa apuntó que hubieran querido contar con una pieza de Yani Pecanins; sin embargo, no fue posible conseguirla por una serie de circunstancias.

Quisimos repetir esta cuestión aleatoria; entonces, decidimos poner los parámetros expresados en el título, y con base en ellos invitar a una selección de artistas que, por cierto, son algunas más. No es una exhibición canónica, ni histórica, no hay cronología. Es una exposición que da una radiografía de lo que las mujeres hacen ahora en artes plásticas y de lo que han hecho a lo largo de cinco décadas , señaló el también director del Museo de la Ciudad de México.

Las artistas fueron agrupadas por núcleos. La muestra no es de corte histórico. No están todas las que son, no cabrían. Los discursos son diferentes, sin embargo, coinciden en los temas como la pintura misma, el género, lo transitorio y la memoria , reiteró la cocuradora.

Luna Lobato acotó que el equipo curatorial, integrado por escritoras, artistas y arquitectas, planteó la muestra a manera de collage, para abarcar gran variedad de disciplinas y de artistas con producciones a lo largo de las décadas en cuestión.

La escultura de Claire Becker, La mesa puesta II: Conchitas, es parte de una serie que hizo para cuestionar de dónde viene el machismo y qué podemos hacer para librarnos de él . Consiste en una mesa de madera laqueada, un mantel y una pequeña cama sobre la que descansan varias pequeñas piezas con forma de vagina de porcelana sintética.

El mensaje es que a las niñas todavía las educan para ser objeto de deseo y placer de los hombres, a la vez de sus servidoras. Las piezas están hechas a partir de modelos reales de mujeres que se prestaron a presentar de manera anónima su parte tan delicada. Están dispuestas como si fueran galletas para apetecer en una mesa .

El mantel lleva textos como: Siéntate. ¿Qué te sirvo? , Te guisé tu platillo favorito , Estás todo flaco. ¿Tu mujer no te atiende? o Hija, sírvele de comer a tu hermano .

Becker, de origen francés, al llegar a México, donde radica desde 1997, se percató de que el machismo es muy aparente , situación que tiene un lado malo y otro bueno porque es más fácil estudiarlo .

El óleo Recorridos, de Alejandra Álvarez, colgado en la sala dedicada al tránsito y las luchas de mujeres , versa sobre la idea de cómo pasa el tiempo, de cómo algo comienza y al final termina a veces olvidado, aunque en medio de eso hay toda una vida . El cuadro representa a un coche abandonado; sin embargo, en la parte inferior se observa un mapa que da la idea de todos los lugares donde pudo haber estado, los viajes, de toda una vida que tuvo en ese tránsito .

50 mujeres, 50 obras, 50 años permanecerá hasta el 3 de mayo en el Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, colonia Centro.