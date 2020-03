Vence arte al Covid-19; abren muestra de Rafael en Roma

Roma. La anunciada exposición del año en Italia titulada Raffaello 1520-1483, acto central de los festejos por el 500 aniversario luctuoso de Rafael Sanzio, fue inaugurada el miércoles por el presidente Sergio Mattarella y ayer se abrió al público en la Scuderie del Quirinale superando todos los obstáculos por la contingencia del Covid-19.

Una decisión valiente, frente a un momento de incertidumbre y de cancelación de prácticamente todos las actividades culturales, comerciales y deportivas. Roma hasta el momento ha quedado como un punto marginal respecto de los focos inefectivos en el norte del país.

Eike Schmidt, director de la galería Uffizi (institución que colabora en la muestra), hace unos días afirmó en conferencia de prensa: ‘‘Es la exposición más impresionante que podrá verse de Rafael, pero también es la más sensata porque se basa en una sólida investigación científica y en los resultados de los últimos restauros de las obras’’.

-Por primera vez reúnen 100 obras del renacentista-

En entrevista con La Jornada, durante un recorrido antes de la inauguración de la muestra, al que acudieron periodistas italianos y corresponsales de todo el mundo, Marzia Faietti, encargada de la curaduría al lado de Matteo Lafranconi, afirma que la aportación de la exposición ‘‘ha sido no sólo recaudar la obra de toda la actividad artística de Rafael, sino reunificarlo como creador. El acercamiento al artista lo había considerado separadamente (como pintor, arquitecto, etcétera), pero también en su carrera (la fase de Perugia, Florencia, Roma). Ahora queremos mostrarlo como una polifonía de instrumentos musicales que hace sonar este gran director de orquesta’’.

Por primera vez se reúnen 100 obras de Rafael, de entre las 204 incluidas en la exposición: escultura antigua, códices, documentos y objetos de artes aplicadas. Es la primera ocasión que regresan a Italia obras como La Madonna de la Rosa, del Museo Nacional del Prado o La Madonna Alba, de la Galería Nacional de Washington.

‘‘La fortuna crítica de Rafael – explica Faietti– fue alterna en el siglo XX no sólo en Italia, sino en otros países. En los años posochenta, no ayudó su interpretación de artista académico, aun en el mejor sentido del término. Un artista que logró este nivel de facilidad, de naturalidad. Los especialistas de mi generación descubrían artistas atormentados, complejos, taciturnos. En realidad, como emerge en esta exposición, es notoria la complejidad. Pienso a Rafael como la persona que tenía una grandísima fantasía, así como una enorme capacidad de observar las múltiples formas de la naturaleza y una capacidad de síntesis y de abstracción tales de hacer parecer fácil lo que no lo era. Tuvo la capacidad de manejar las contradicciones armoniosamente. Es un secreto que si se descubre no conduce nunca a la academia en sentido peyorativo, sino, creo yo, a un arte extraordinariamente moderno todavía hoy, porque las contradicciones no deben evitarse, sino sólo entenderse, relaboradas, y esto Rafael lo sabía hacer magistralmente”.

-Escándalo en la Galería Uffizi-

Frente al recientemente restaurado Retrato de León X entre los cardenales Giulio de Medici y Luigi de Rossi (con un costo de 150 mil euros), Schmidt explica a La Jornada el escándalo de la reciente renuncia del comité científico de la Galería Uffizi por el préstamo de ese cuadro. ‘‘El ministro de Cultura, Dario Franceschini, propondrá un nuevo comité. La razón de la oposición fue ideológica y política. Existe un listado en los Uffizi de las obras identitarias que no deben dejar Italia, pero la exposición Raffaello 1520-1483 es en la capital del país. La base de madera lo pone en perfectas condiciones para viajar.

‘‘Este cuadro –añade el director de la Galería Uffizi– es realmente importante por ser una manera insólita de representar al papa mostrado como coleccionista a través de los objetos en la mesa, además de haber integrado a dos cardenales en el retrato. Rafael como retratista saca el carácter y el alma de los personajes. El papa León X fue el principal mecenas del artista, además de un promotor de Roma que era entonces el centro de Europa y del mundo, incluido el continente americano.”

La apertura de Raffaello 1520-1483 se inició con más de 60 mil boletos de preventa adquiridos por público internacional. ExplicaSchmidt: ‘‘Estamos a las órdenes de las autoridades. Hemos podido abrir porque es temporada baja, lo que permite la distancia sugerida de un metro entre un visitante y otro”. Concluirá el 2 de junio.