La literatura feminista no es una moda: Editorial Penguin

Ciudad de México. La literatura feminista vive un auge creciente en México que dista mucho de ser una moda, considera Fernanda Álvarez, editora de grupo editorial Penguin Random House.

“El tema del feminismo está sobre la mesa y es irreversible, no hablo de millones de ejemplares vendidos, porque tampoco esa es la intención; la literatura sobre feminismo no es una moda en ese sentido, ni quisiera que lo fuera. Lo importante es hablar siempre sobre esos temas porque hay mucho que pensar, discutir; nada está resuelto y hay mucho que leer”, explica.

La editora está convencida de que “llegó el tiempo” de la literatura feminista en México, debido a que “han crecido los espacios en los que más mujeres y hombres pueden cuestionarse sobre la cuestión de género”.

En su opinión, fue el movimiento Me Too, ocurrido a principios del año pasado en el país, el que terminó de allanar el camino para tratar abiertamente ese tipo de temáticas y que las mujeres salieran a las calles a alzar su voz y mostrar su enojo contra la violencia que viven en México.

“Poco a poco ha ido creciendo la necesidad de gritar --afirma--. Cada vez hay más grupos de mujeres, más sororidad en ese sentido y es imposible no voltear a ver la indignación existente. Los hombres empiezan también a pensar en sí mismos, en el sentido de replantearse qué es la masculinidad. Todavía hay mucho por hacer. Es algo muy incipiente”.

Fernanda Álvarez se asume feminista, aunque aclara que es un terreno al que llegó algo tarde, a los 25 años, cuando cursaba su posgrado, situación que a su decir contrasta con las jóvenes actuales, que desde los 15 tienen consciencia ya sobre lo que es ser mujer.

Cuenta que al llegar a Random House, en 2012, el de los libros sobre feminismo era un segmento poco atendido, aunque aclara que se debía más al perfil de la editorial que a desinterés.

Aclara que en su condición de editora ha pugnado desde entonces por incluir ese tipo de material en los diversos sellos pertenecientes al citado grupo editorial.

Entre los varios volúmenes que ha editado se encuentran Feminismo para principiantes y Feminismo 4.0. La cuarta ola, de la española Nuria Varela; El machismo ilustrado. El macho dibujado al desnudo, de María Castañeda y Eva Lobatón; y, el más reciente, No son micro. Machismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Eréndira Derbez.

“Desde años atrás he publicado libros en torno a la mujer, de feminismo duro o menos duro, ilustrados también, pero me doy cuenta de que apenas estamos en ese momento que se charla sobre el tema a nivel social, y eso me ilusiona y da la posibilidad de contribuir con mi grano de arena como ser humano y mujer”.