Ilustradoras exponen realismo de la violencia de género

Ciudad de México. La exposición Mujeres Sin Fronteras: nuestras luchas contadas por ilustradoras latinoamericanas fue inaugurada este jueves en la Plaza Luis Cabrera de la Ciudad de México.

La muestra, que reúne piezas de 12 jóvenes artistas y concluye el 5 de junio próximo, tiene como finalidad de entablar “una conexión con otras mujeres que desde su arte expresen historias tan crudas y crueles desde su percepción”, dice Laura Panqueva, de Médicos Sin Fronteras (MSF) México, a La Jornada.

Con base en testimonios reales retrata situaciones de violencia extrema y desamparo en Honduras, Malauí, República Centroafricana, Colombia, Grecia, México, Burundi, Venezuela, Nueva Guinea y Guatemala.

En su pieza, Ange Cano se inspira en el testimonio de la violación de una niña. La agresión produjo su embarazo y la imposibilidad de seguir estudiando. La ilustradora refiere a este diario: “Era algo muy fuerte. No lo he vivido de cerca y traté de convertirlo en algo positivo pero me di cuenta que no había nada esperanzador en ese testimonio”.

Durante la inauguración, Eduardo Mier y Terán, director de Terreno Baldío Taller de Proyectos, informó que se trata de la tercera ocasión que colaboran con MSF, en una iniciativa que “sirva para la construcción de nuestro sentido de ciudadanía”.