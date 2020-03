Expo 50 mujeres, 50 obras, 50 años, la combinación de arte y género

Ciudad de México. La exposición 50 mujeres, 50 obras, 50 años, abierta en el Museo de la Ciudad de México, se inserta en el marco de la segunda edición de Tiempo de Mujeres. Festival por la igualdad. José María Espinasa, director de la red de Museos de la CDMX, expresó que en la primera edición el recinto organizó una muestra que “puso en juego un sistema aleatorio”, es decir, en el que cada artista nombraba a otra que, a su vez, nombraba a otra.

“Quisimos replicar esta cuestión aleatoria, entonces decidimos poner los parámetros expresados en el título, y con base en ellos invitar a una selección de artistas que, por cierto son algunas más. No es una exhibición canónica, ni histórica, no hay una cronología. Es una exposición que da una radiografía de lo que las mujeres hacen ahora en artes plásticas y han hecho a lo largo de cinco décadas”, señaló el también director del Museo de la Ciudad de México.

50 mujeres… está integrada por la obra de artistas nacidas a partir de 1950, como es el caso de Mónica Mayer, “icono del arte feminista” --las más jóvenes son Jazmín Sierra y Wendy Cabrera (1993)-- , que empezaron su producción en los años 70 del siglo pasado en adelante. Las expresiones incluyen pintura, escultura, fotografía, escritura, textil, grabado, instalación y video. La temática es diversa. Sólo dos expositoras –Gina Arizpe y Yolanda Mora-- crearon obra específicamente para la muestra. Estrella Carmona y Marcela Moneaguda ya fallecieron.

Brenda Luna Lobato, cocuradora de 50 mujeres… , explicó en el recorrido de prensa que se seleccionaron artistas representativas de cada generación. Espinasa apuntó que hubieran querido contar con una pieza de Yani Pecanins, sin embargo no fue posible conseguirla por una serie de circunstancias. A raíz de tener a ciertas figuras “principales”, “relacionamos artistas que dialogaran con sus piezas. Así comenzamos a hacer la curaduría”, agregó Luna Lobato.

La larga lista de expositoras comprende también a Carla Rippey, Betsabeé Romero, Mónica Castillo, Perla Krauze, Coral Revueltas, María José de la Macorra, Laureana Toledo, Tania Candiani, Claire Becker, Dulce Chacón, Berta Kolteniuk, Fernanda Brunet, Jeannette Betancourt, Alejandra Álvarez y Viviana Martínez.

“Las artistas fueron agrupadas por núcleos. La muestra no es de corte histórico. No están todas las que son, no cabrían. Los discursos son diferentes, sin embargo coinciden en los temas como la pintura misma, el género, lo transitorio y la memoria”, reiteró la cocuradora.

Luna Lobato acotó que el equipo curatorial, integrado por escritoras, artistas visuales y arquitectas, planteó la muestra a manera de collage, para abarcar una gran variedad de disciplinas y de artistas con producciones a lo largo de las décadas en cuestión.

50 mujeres, 50 obras, 50 años permanecerá hasta el 3 de mayo en el Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, colonia Centro.