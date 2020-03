Atender narrativa de feminicidios es urgencia nacional, opina autora

Ciudad de México. La narrativa sobre los feminicidios ‘‘debe cambiar, pero la responsabilidad no recae sólo en el Estado y los medios. Como parte del tejido social debemos cuestionarnos nuestro lugar ante esta urgencia nacional y cómo contarla”, sostiene la escritora Brenda Lozano a propósito de su novela Brujas, que hoy será presentada en la Casa Tomada, ubicada en la colonia Condesa.

‘‘Es muy sintomático que desde el Estado hayan propuesto eliminar la palabra ‘feminicidio’ porque eso te dice mucho de su postura política. Afortunadamente no procedió”, explica en entrevista con La Jornada, en relación con la sugerencia de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, planteada hace unas semanas.

La también ensayista y editora considera que México ‘‘es un Estado feminicida y la responsabilidad recae en la narrativa, en revictimizar, en si la prensa lo hace un espectáculo y lucra con las imágenes, como en el caso de Ingrid Escamilla. En el cambio es crucial lo penal, como responsabilidad del Estado, y hasta cómo sale en los medios. Son varios flancos”.

Curar con el lenguaje y la medicina tradicional

Respecto de su libro publicado por Alfaguara, Brenda Lozano (Ciudad de México, 1981) menciona que le interesaba escribir sobre una curandera que todos desearan conocer, rodeada de mujeres. Feliciana viene de una familia de curanderos hombres y aprende con Paloma, quien es muxe. ‘‘Mi juguete narrativo es que la protagonista fuera capaz de curar a través del lenguaje, además del conocimiento de la medicina tradicional.

‘‘No es una mujer poderosa desde el dinero, sino desde la palabra y las curaciones. Me interesaba una mujer que fuera muy famosa y no se regodeara de ello. Me preguntaba cómo sería una mujer así, cómo ve la vida quien crece en el campo y sus referencias son a la naturaleza, y qué poderes tiene desde el lenguaje, con los que cambia vidas.”

La autora alude a ‘‘la fantasía de nuestro tiempo: una mujer que sea capaz de curar tanto una enfermedad como un trauma. Comenzando por mí, no conozco a nadie que no quisiera estar y sentirse libre. Tan vasta y amplia como es la palabra.

El lenguaje, añade la escritora, puede cambiar, ‘‘por sencillo que suene, una narrativa. Hay un personaje de ficción que puede trasformar el relato de algo, que es una forma de sanarlo. Muchas veces te das cuenta de algo luego de que está ocurriendo, el famoso ‘te cayó el veinte’. No es más que ordenar en palabras algo que estaba ahí, pero sin verbalizar”.