Falleció Ernesto Cardenal, sacerdote y poeta insumiso

Cardenal abandonó el FSLN en 1994, en protesta contra la dirección de Daniel Ortega; más tarde dio su apoyo moral al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en las elecciones de 2006, al igual que otros destacados literatos nicaragüenses, como Gioconda Belli y Sergio Ramírez Mercado.

EZLN y Bellas Artes

En 2005 fue nominado al Nobel de Literatura. Dos meses más tarde participó en la apertura de Telesur, junto a personalidades como Danny Glover, Eduardo Galeano, Pino Solanas y Adolfo Pérez Esquivel.

Ese mismo año recibió, como presidente de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, el reconocimiento internacional Foca Mediterránea, distinción otorgada por Mediterrania y la Diputación de Tarragona en reconocimiento a su trayectoria personal, su compromiso personal en los conflictos de su país, Nicaragua, su extensa obra literaria y su dedicación al archipiélago de Solentiname, con lo que ha mostrado ser comprometido con su tierra y su gente .

Cardenal viajó a México en 2007, donde, entre otras actividades, se entrevistó con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Participó en el 12 Encuentro Hispanoamericano de Escritores Horas de Junio de Sonora.

En 2009 obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que recibió el 27 de julio de manos de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En abril de 2010 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, y dos años más tarde fue distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

En su viaje a México, en diciembre de 2014, cuando recibió un homenaje y celebró sus 90 años de vida con un recital poético en el Palacio de Bellas Artes, Ernesto Cardenal afirmó en entrevista con este diario: México me hizo revolucionario (La Jornada, 10/12/14).

En México me hice izquierdista, porque yo pertenecía, en Nicaragua, a una generación de derecha, progresista, pero de derecha y anticomunista . En este país, dijo el sacerdote en aquella conversación, me hice comunista, pero no como militante de partido. Comunista en el mejor sentido del concepto. Años después dejé el mundo para vivir con Dios en un monasterio. Tuve una conversión religiosa. El amor a la belleza me llevó al amor a Dios y eso me llevó a la revolución. Ahora desarrollo mi vocación de poeta, pero una cosa es importante: México me hizo revolucionario .

En diciembre pasado, en su última visita al país, el reconocido intelectual fue honrado con un homenaje en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que explicó que su poesía era de una grandeza pequeña. Y lo es por razones extraliterarias: por ser para los pobres y por la justicia social. Para mejorar el mundo (La Jornada, 5/12/19).

El gobierno de Daniel Ortega declaró tres días de duelo nacional e informó que se sumará a las ceremonias de gratitud y despedida a este hermano nicaragüense .

La poeta Gioconda Belli informó que hoy se llevará a cabo una misa en la catedral de Managua, y que el funeral de Ernesto Cardenal se realizará en Solentiname, isla del Gran Lago de Nicaragua donde el teólogo y escultor fundó una comunidad de campesinos, pintores y poetas en la década de 1970 que apoyaron a las guerrillas del Frente Sandinista.

(Con información de Ap)