María Cortina: una heroína del siglo XXI / Elena Poniatowska

María Cortina dirige la Casa Refugio Citlaltépetl, que tiene una larga tradición de apoyo a los escritores perseguidos en su país. Inaugurada en 1999 en la calle de Citlaltépetl, era lógico que su fundador fuera el entonces jefe de gobierno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque al igual que su padre, Lázaro (quién recibió a los refugiados de la guerra civil de España en 1939), Cuauhtémoc siempre se preocupó por quienes están en situación de peligro.

Primero, la Casa Refugio recibió a 40 personas a raíz del terremoto del 19 de septiembre de 2017, e inauguró la Biblioteca Memorial 19 con los libros rescatados del edificio Ámsterdam 107. Cada volumen fue recogido por vecinos de la colonia Condesa y restaurado amorosamente. La vocación original de la casa era proteger a quienes protestan contra el régimen de su país. Entonces, llegaba un escritor a vivir entre nosotros durante uno o dos años y se comprometía a terminar una obra. Así lo hicieron varios refugiados serbios y argelinos que después escogieron incorporarse a la comunidad literaria de México.

María Cortina nos cuenta que hace tres años, después de haber sido una asociación civil, la casa pasó a pertenecer a la Secretaría de Cultura. En tiempos de la guerra de los Balcanes, los escritores venían de aquellos países, pero ya no hay guerra. En esos años, la Casa Refugio cobijó a 17 escritores perseguidos. Vivían en México uno o dos años, todos terminaron su obra en la Casa Refugio. Hubo magníficos poetas de Senegal, Zimbabue, Egipto, poetas, críticos de arte, ensayistas, cuentistas, novelistas; dos de ellos permanecen en México, uno es maestro en la Universidad Autónoma Metropolitana, otro en la del estado de México, ambos tienen hijos y nietos mexicanos .

Philippe Ollé-Laprune dirigió la casa, y los miembros del consejo fueron Álvaro Mutis, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Tito Monterroso, Vicente Rojo, Margo Glantz, Bárbara Jacobs, Juan Villoro y Carmen Boullosa, principal fundadora, hoy casada con Mike Wallace, Premio Pulitzer 1999. Wallace es quien mejor conoce la ciudad de Nueva York. Su libro, escrito al alimón con Carmen, se llama Greater Gotham: a History of New York City to 1898”.

“La casa consta de tres pequeños apartamentos con una cocinita, una salita, baño, etcétera. Uno de los tres es más grande, porque se pensó en una pareja con hijos. En esos años, la gran mayoría de las actividades de la Casa Refugio giraron en torno a la literatura: presentaciones de libros, talleres de escritura, conferen-cias, reuniones de estudiantes, exposiciones y homenajes, como el que se le hizo al director de La Jornada, Carlos Payán, quien ese mismo día presentó su libro de poesía.