‘Space Invaders’, metáfora del agobio que se vive en Chile

Ciudad de México. La escritora Nona Fernández sostiene que su novela Space Invaders es una metáfora de lo que vive un chileno en esta época vertiginosa y agobiante, donde no hay tiempo para recordar, porque la memoria está pautada .

El libro, publicado originalmente en Chile en 2013, apareció en México este año en el sello Fondo de Cultura Económica (FCE). El jueves fue comentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM).

En 2019 fue traducido al inglés y lanzado en Estados Unidos. La cantante y escritora Patti Smith lo calificó como el mejor libro publicado en su país ese año. Además, estuvo entre las 10 obras nominadas por el jurado de la National Book Foundation en la categoría Literatura Traducida.

La narradora chilena explica a La Jornada que su obsesión literaria es el periodo dictatorial en su país: Quienes lo vivimos sin entenderlo del todo pensamos que con la llegada de la democracia estarían las respuestas, pero la gran mayoría no estuvieron .

Para la también actriz y guionista, el estallido social que se inició el 18 de octubre pasado en Chile es un “déjà vu muy fuerte para quienes vivimos los años 70 y 80. Es muy similar por la represión del Estado. Ahora no hay desaparecidos evidenciados, pero hay gran cantidad de víctimas. Una imagen paradigmática de esta revuelta son las casi 500 personas con trauma ocular”.

Van a la calle a morir por un cambio

Nona Fernández (Santiago, 1971) enumera las razones de la revuelta: “el gran abuso colectivo que hemos sufrido por décadas, que no tiene que ver con dictadura ni democracia, ni con izquierda ni derecha. Es el sistema capitalista neoliberal que se instaló en la dictadura y que nos ha tenido precarizados en salud, educación, en los sistemas de pensiones, en el uso del agua, de la vivienda.

La situación explotó por los jóvenes, los estudiantes, quienes están exigiendo hace mucho un sistema de educación sin lucro, público, que esté a la altura . Tenemos estadísticas de suicidios muy altas en los jóvenes menores de 18 años, población muy frágil en términos de mucho fármaco y crisis en los sectores más acomodados de la sociedad. En los sectores menos acomodados son cabros que están dispuestos a todo, van a la calle a morir por un cambio.

La gran demanda es tener una nueva Constitución que sea el paraguas en el cual fundamentemos todos los arreglos que Chile necesita en este momento. Necesitamos una asamblea constituyente. El oficialismo lo único que hace es tratar de organizar todo mientras estamos en una constante revuelta donde día tras día estamos sufriendo violaciones a los derechos humanos.

Giro karmático

Nona Fernández refiere que Space Invaders es el intento de recuperar el recuerdo de su compañera Estrella González. Durante la escritura, me di cuenta de que cada uno recuerda lo que quiere porque la memoria es caprichosa. Está construida de fragmentos, pedazos de memoria, que son tan inasibles como son los sueños , dice la también actriz .

Esta novela tiene ese giro extraño y karmático que es el fin de Estrella. Su padre fue carabinero y criminal de la dictadura. Ella murió en manos de un carabinero en un feminicidio. Un tema que en México está tan en alza, como está en muchos lugares del mundo. La violencia de género se nos sale de las manos en todas las sociedades.

La ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2017 añade: Cuando la escribí, no tenía tanta conciencia de esto. Mi parte militante no estaba tan involucrada y ahora, cuando la releo, me sorprendo. El tema estaba invisibilizado. Las propias mujeres lo normalizaban. En sociedades violentas, como la mexicana y como ha sido la chilena, las violencias de género son una violencia más .

Además de Estrella González, la novela está inspirada en el caso Degollados de 1985. Para mi generación fue brutal. Tres militantes comunistas secuestrados aparecieron degollados en las afueras de Santiago. Nosotros habíamos estado más cerca del horror de lo que imaginábamos, porque nuestra compañera era hija del jefe del comando asesino y el auto en el que andábamos era en el que llevaron a los secuestrados .