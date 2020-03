‘La Locura divina’ recopila la obra de poetas mujeres de la India

Ciudad de México. El libro La locura divina. Poetas místicas de la india (Ediciones Era), de Elsa Cross, es parte de un proyecto mayor en que desde hace tiempo la poeta trabaja, que más adelante culminará en una antología de la poesía mística de la India, que incluye también hombres.

En éste volumen a Cross se le antojó seleccionar el trabajo de ocho poetas mujeres al estar “en franca desventaja porque no le han hecho caso muchas veces en la India”, expresó la autora durante su presentación el domingo 1 en la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Continuó: “Hay obras completas que se han perdido porque nadie se ha preocupado de recogerlas. Actualmente, hay una labor de rescate, así grupos feministas en la India que se han dedicado muy de cerca al estudio de la poesía de estas mujeres que fueron increíblemente valientes por la manera en que desafiaron toda una orden establecida, rígida. Eso en la India no es nada junto a lo que es el Islam. Allí está por liberarse la verdadera batalla feminista”.

En la India, “finalmente no tuvieron más remedio que reconocer a muchas de estas poetas como grandes santas, algunas, incluso, son objeto de culto. Sin embargo, no dejo de pensar en aquellas cuyas obras todavía están perdidas. Qué no hay una edición de sus poemas, mucho menos traducciones. Será un trabajo futuro que aparezcan ya ediciones más serias, hechas de lo que se pueda rescatar de todo esto”.

Cross señaló que a veces no se sabe si los poemas son de quienes dicen que son, o la tradición las hizo suyas y cada quien añadió su aportación. Por fortuna, “si está vivo todavía este aspecto negativo de discriminación hacia las mujeres, hay algo muy positivo que también está vivo que es, por ejemplo, todos estos poemas en realidad eran canciones. Esta parte, gracias a la traducción sigue viva. En la India la poesía mística, devocional, es casi un género”.

La locura divina… comprende una introducción “extensa” y una serie de monografías a la manera de las historias de los santos. Ya que “los datos históricos sobre las poetas son muy escasos, a veces contradictorios –no hay seguridad ni siquiera en qué siglo nacieron-- , acaban siendo datos muy insípidos”, aseguró la poeta. De allí que prefirió rescatar la leyenda popular que está llena de milagros y cosas muy locas, sin embargo, pervivió en la tradición y es lo que se trasmitió y generó más devoción en las generaciones siguientes”.

Para el investigador Xicoténcatl Martínez, doctor en sánscrito, el libro es “el testimonio de la belleza y el anhelo; sobre todo da cuenta de una gran pasión: la locura pasional y el encuentro con el amado, con dios”. La poesía traducida de las ocho “también refleja el camino y la experiencia de la autora. No hay forma de escribir así de cada poeta sin ser poeta, ni de escribir sobre la locura divina, sin haberse sumergido en ella”.

Las ocho poetas seleccionadas se ubican entre los siglos VI y XII; escribieron en cinco idiomas distintos y pertenecieron a castas diversas. El hilo conductor sería “cómo trascendieron condiciones sociales y limitantes a la mujer en su tiempo. No hay un estado especial para acceder a esa condición divina que lograron. Algunas fueron amas de casa, otras mujeres destacadas, una, princesa. Provenían del norte y el sur de la India. Recibieron tratos sociales diversos, sin embargo todas escribieron imbuidas por una gran pasión por encontrar a su dios en dios.

“En ellas la poesía no era una búsqueda, sino más bien una especie de deseo, una consecuencia de sus estados interiores. En la obra está esa experiencia mística. De allí destaca su valentía”.