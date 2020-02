Nunca he sido agresivo, matiza Domingo; se cancelan más actuaciones

Madrid. Mientras continúa la cascada de cancelaciones en los teatros españoles en repudio a su comportamiento de abuso y acoso a mujeres en el pasado, el tenor español Plácido Domingo emitió un nuevo comunicado -el segundo en dos días- en el que además de matizar el primero, en el que se hacía “responsable” de las agresiones y pedía perdón, también anunció la anulación de motu propio de su intervención en La traviata en el Teatro Real.

El cantante afirma que se ha generado “una falsa impresión” por su “disculpa”, por lo que precisó que “nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”.

Plácido Domingo, de 78 años y en el ocaso de una carrera profesional que convirtió en uno de los tenores más laureados y reconocido de la historia, vive el que quizá sea uno de sus momentos más críticos. Las denuncias de acoso y abuso sexual de varias decenas de mujeres, sumado a las investigaciones independientes -sin carácter legal ni jurídico- y su perdón público asumiendo la responsabilidad de su conducta, los han situado en el centro de todas las críticas. Y en objeto del repudio tanto de instituciones públicas de su país natal como de los templos de la ópera donde hasta hace unos meses era un ídolo incuestionable.

Un día después de que el ministerio de Cultura del gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, decidió cancelar su actuación en el Teatro de la Zarzuela para los próximo 14 y 15 de mayo, en la obra Luisa Fernanda, ahora fue el propio Domingo quien anunció que tampoco participaría en sus compromisos con el Teatro Real.

De hecho el anuncio lo hizo unas horas antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva del Teatro Real para decidir qué hacer ante esta situación y en la que se presumía que también asumirían la cancelación de su presencia como única salida.

De hecho, el propio Teatro Real explicó en un comunicado, difundido hoy y a sólo unos minutos del emitido por el tenor español, que “horas antes de estar reunidos, se ha conocido un nuevo comunicado en el que Plácido Domingo renuncia a cantar en el Teatro Real en la próxima producción de La traviata.

El Teatro Real, por su parte, se reafirma en su política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole, y en su permanente solidaridad con las víctimas. También confirma que Plácido Domingo no va a participar en la próxima producción de La traviata que se estrena en mayo”.

El tenor español explicó en su segundo comunicado que quería ofrecer una “declaración adicional para corregir la falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación” del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos (AGMA, en sus siglas en inglés).

Domingo puntualiza que su disculpa fue "sincera" y de todo "corazón", ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por "cualquier cosa" que haya dicho o hecho. "Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie”,. Y añadió que “sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”.

El Festival de Música de Úbeda, en Jaén, también anunció que finalmente habían decidido anular su presencia en el encuentro, a pesar de que ayer mismo su director lo confirmó y aseguró que mantendrían su compromiso con el cantante.

En el comunicado, el tenor español no hace ninguna referencia a la petición de algunas de las mujeres víctimas de abuso y acoso por su parte, que exigieron al sindicato de músicos su expulsión.