Organiza UNAM encuentros de crítica de arte en honor a Raquel Tibol

Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró este miércoles el encuentro Confrontaciones: problemas de la crítica de arte a propósito del trabajo de Raquel Tibol, mediante el que rinde homenaje a esa reconocida historiadora del arte y periodista con motivo de su quinto aniversario luctuoso.

Organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE), en colaboración con el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), sede de las actividades, en esta iniciativa académica participan especialistas de algunos centros de investigación artística más prestigiosos del país para discutir el trabajo de la también curadora, promotora y cronista cultural de origen argentino (1923-2015).

En la sesión de apertura, el investigador Daniel Montero, adscrito al IIE y responsable del encuentro, sostuvo que hablar sobre crítica de arte en México, como especialidad, se ha vuelto recurrente en los últimos 15 años, aunque es un asunto que se repite con cierta periodicidad desde la década de los 30 del siglo XX.

En su opinión, no es casual que la discusión surja de nuevo hoy, “en un momento de crisis del arte”, no porque no se produzca más arte que nunca, sino por la irrupción de la popularización del fenómeno.

Afirmó que ese aspecto viene acompañado de “una desmemoria de la crítica de arte en el país”, porque, dijo, pocos conocen los planteamientos de los especialistas que han ejercido su labor en México, con lo cual es imposible trazar genealogías de pensamiento, referencias teóricas e incluso reflexiones más amplias de su trabajo crítico.

Ni los crítico más famosos en el país, Luis Cardoza y Aragón y Octavio Paz, se salvan de ese olvido, aseguró, destino que comparte Raquel Tibol, una de las autoridades en el tema más importantes en México, por lo cual consideró urgente hacer un trabajo más extenso y detallado sobre ella.

Daniel Montero recordó que Tibol estuvo activa casi medio siglo en el país, ante lo cual asumió importante considerar que en esos años su pensamiento se transformó a la par de las producciones artísticas locales y mundiales y también a partir de múltiples amistades y enemistades: “Por eso su pensamiento nunca fue monolítico, aunque siempre tuvo un claro enfoque desde la izquierda política”.

Según Amanda de la Garza, directora de Artes Visuales de la UNAM, Tibol supo enseñar a los mexicanos a leer y, en algunos casos, a escribir no sólo sobre obras de arte, sino sobre exposiciones, grandes eventos artísticos, y también sobre las coyunturas históricas específicas en las que se discute la práctica artística, en las que se emplazan las confrontaciones entre los distintos agentes.

Confrontaciones... forma parte de la Cátedra extraordinaria Helen Escobedo en Estética, Política e Historiografía del Arte. Finalizará este jueves, con actividades desde las 10 hasta las 17 horas. La sede es el Auditorio del MUAC, en el Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000, CU).