Es sano y loable el avivamiento de lucha feminista: director de la ENAH

Ciudad de México. Pensar que el movimiento feminista en México comenzó ayer es un punto de vista sumamente ciego y no conduce a nada , afirmó el antropólogo Hilario Topete Lara, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

En entrevista con La Jornada, explicó que “el grito desgarrador y rebelde de las mujeres que comenzaron a pensar sesuda, intensa y más documentadamente, surgió a partir de los años 70, cuando México fue sede de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975).

A partir de ahí, los grupos feministas comenzaron a exigir el lugar que les corresponde, en una sociedad y en un mundo donde ellas son la mitad, pero se les tenía en un lugar relegado, lo cual hace que esta lucha sea histórica. Lo que hoy sucede en el país y en la propia ENAH es el reflejo de un movimiento planetario que tiene ya cerca de 50 años en la escena social y política , añade.

Topete Lara fue elegido en diciembre para dirigir el plantel durante el ciclo 2020-2023, luego de que la escuela vivió en 2018 un largo paro de labores en el que la comunidad exigió, entre otros puntos, aumento del presupuesto de la escuela, actualización de los planes de estudio y mejoras en las condiciones laborales de los docentes y trabajadores, además de solución a sus denuncias de acoso y agresiones contra estudiantes y maestras.

En las paredes de la ENAH se pueden apreciar las consignas de la lucha feminista, un movimiento cuyo recrudecimiento en los años recientes me parece loable y muy sano , continuó Topete, “pues las mujeres no sólo tienen el derecho, sino la obligación, de exigir lo que están pidiendo a gritos y con cada voz rebelde expresada en una pared: acoso cero, violencia contra ellas cero, discriminación cero. Es decir, llegar a la equidad, pero no nada más de palabra, sino de facto”.

En creciente feminización

La Escuela Nacional de Antropología e Historia, con todo lo que vivió en 2018, tuvo que dar una respuesta inmediata, recuerda Topete, “sobre todo porque, de acuerdo con las estadísticas, la institución se está feminizando desde hace más de una década; es decir, la población de mujeres es a tal grado creciente que en algunas licenciaturas, como antropología social y etnología, hay más mujeres que hombres.

“Algunos han dicho que las chicas se expresaron de manera violenta al llevar a las paredes las denuncias que habían difundido en redes sociales o en un espacio llamado El Tendedero, donde exhibieron a los alumnos y profesores acosadores. Pero están en todo su derecho, porque sus denuncias y solicitudes no fueron atendidas a tiempo, quizá por falta de sensibilidad o quizá porque la persona que debía estar acompañando estos procesos incómodos y lacerantes para ellas no lo hicieron a tiempo.