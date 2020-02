La infidelidad y el adulterio deberían desmitificarse: Beatriz Rivas

La química. El deseo incontrolable. El darse cuenta de que tienen muchas cosas en común. Las ganas de dejarse ir, de vivir otra vez un enamoramiento. De sentirse vivos y deseados, son los motivos que impulsan a los protagonistas de la novela Amores adúlteros, la historia completa, escrita al alimón por Beatriz Rivas y Federico Trager.

Publicada por el sello Alfaguara, dicha novela reúne en un solo libro, la historia de Él y Ella, personajes de dos anteriores novelas: Amores adúlteros y Amores adúlteros… el final, en los que se narran con erotismo, humor e ironía, una infidelidad apasionada, un enamoramiento que podría ser un encuentro a destiempo. (La Jornada/10 de febrero/2012)

En charla con La Jornada, la maestra Rivas reitera que “la sociedad mexicana es profundamente hipócrita, el tema de la infidelidad y el adulterio es una cuestión que deberíamos desmitificar y tratar con más naturalidad”.

Para la escritora, la infidelidad y el adulterio “suceden mucho más de lo que quisiéramos. Están ahí, a cada rato, pero decidimos ignorarlos. O comentarlos como tema de ‘café’ para chismear o criticar. Pasa más de lo que se admite y considero que es un tema que al que deberíamos hacerle más caso. Ponerlo sobre la mesa de las discusiones. Dejarlo de ver como si sólo les pasara a los demás; darnos cuenta de que es mucho más cercano de lo que queremos reconocer.

“Lo hemos convertido en algo infinitamente más grave. Estoy convencida de que a veces, incluso puede ayudar a un matrimonio. Le damos demasiada importancia a la fidelidad cuando, la historia y la vida de todos los días, nos demuestran que la monogamia no es la solución perfecta y, en muchos casos, es una utopía.

“Tal vez por eso este libro ha tenido tanto éxito. Por eso está cumpliendo diez años y se sigue vendiendo. Tanto, que se hizo esa edición de aniversario. Son muchos los lectores que se reflejan en estas páginas, ya sea porque alguna vez tuvieron un amante, porque ahora mismo tienen un amor prohibido o porque desearían vivir un amor así, tan poderoso como el de los protagonistas”.

En esa historia, explicó la autora, “ambos tienen una buena relación matrimonial, así que no buscan excusas. Ella no tiene un marido abusivo o misógino. Él no tiene una mujer fría o insoportable. En realidad, ambos se enamoran simplemente porque se enamoran. Porque sus matrimonios, aunque amorosos, son eso: matrimonios y, por lo tanto, han caído en la cotidianeidad.

Para esta nueva edición, no hubo ningún cambio. Es la misma trama de hace diez años. Sin embargo, hay dos cosas nuevas: un prólogo escrito por Federico Reyes Heroles, y un epílogo escrito por los protagonistas de la ficción, quienes se reencuentran diez años después. Esa es la sorpresa para los lectores que ya nos han leído. Ya pasaron diez años y estoy segura de que tendremos muchos nuevos lectores, pues tener los dos tomos reunidos en un solo libro, ya marca un plus y una diferencia”.