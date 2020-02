Amor por el idioma / Elena Poniatowska

En 1942, al llegar a la calle de Berlín número 6, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, aprendí español yendo y viniendo con mochila y delantal de cuadritos de la escuela a la casa. Sólo años más tarde, Guillermo Haro habría de preguntarme: ¿Qué dijiste? Resulta que decía: “Yo vide” y su merced , porque así lo oía en la calle y así nos enseñó Magda, venida de Tomatlán a cuidarnos. Todavía hoy, si me descuido digo sssssiudá en vez de ciudad , y pronuncio palabras que aún no reconoce la Academia de la Lengua y tampoco se encuentran en el Diccionario de mexicanismos, ni siquiera en el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Alguna vez Carlos Fuentes me dijo que escribía como la India María, pero no me lo dijo de mal modo. Ahora que Perico Brachet hizo favor de traerme la edición conmemorativa (color naranja) del Diccionario del Náhuatl en el español de México, con prólogo de Carlos Montemayor, amigo y colaborador de La Jornada, recordé palabras a las que me aficioné y dije sin que nadie me corrigiera.

Chichona: mujer de grandes pechos. 2. Se dice así de la fruta con una protuberancia en la parte superior, como la lima. Chicote: fuete. 2. Cable flexible, envuelto en una coraza de metal, que sirve como medio de transmisión mecánica en un automóvil para accionar el acelerador, el embrague (clutch), el freno de mano, abrir la cajuela, el cofre o el tanque de gasolina. De xicohtli, jicote, nombre que los antiguos mexicanos aplicaron al látigo porque su punta o pajuela hiere como la picadura de una abeja. Chilaquiles, los que Martina suele preparar en tomate verde el domingo y traer a la mesa en un platón rebosante de “tortillas de maíz despedazadas, fritas y cocidas en salsa de chile, jitomate o tomate, aderezadas con queso, cebolla picada y a veces epazote. Pluralización de chilli, chile y aquilli, metido en. También de chilli chile, atl agua, quílitl quelite o hierba comestible”.

Nunca escucho a niño alguno decir me hice un chipote , pero en mis tiempos decíamos no te vaya a salir un chipote después de una aparatosa caída en el patio de recreo. También decíamos chipotón: chipote grande. Recuerdo mis rodillas amoratadas de tanto golpe recibido en la llamada Roña o en Policías y ladrones. También los Quemados y Encantados quedaban mallugados o magullados. Ahora, cuando le pregunto a una niña a qué juega, apenas si levanta los ojos de su celular.

Una palabra muy tierna es chiquigüite o chiquihuite: cesto o canasto sin asas, de hoja de palma o de carrizos y de variadas dimensiones, utilizado principalmente para depositar las tortillas. 2. Trasero, nalgas. De chiquíhuitl, chiquihuite.