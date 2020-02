Prepara Lourdes Almeida un fotolibro sobre la violencia en México

Viernes 7 de febrero de 2020. Hay secretos de familia que no son historias bonitas, pero cuando emergen de las sombras pueden transformarse en un rayo de luz que ilumine a las nuevas generaciones.

Esa es la idea que guía el proyecto Vulna, fotolibro en el que trabaja Lourdes Almeida (Ciudad de México, 1952) con el propósito de compartir su historia personal, la cual tiene que ver con el abuso que sufrió de niña.

El tema se hilvana no sólo a las heridas que cargaban su madre, abuela y otras mujeres de su árbol genealógico, sino a las situaciones de violencia de muchos personas en México. ‘‘Hay que atreverse a hablar”, propone la fotógrafa en entrevista con La Jornada, ‘‘sobre todo, para liberarnos y sanar, al menos para comprender de dónde viene toda esa agresividad que padecemos en este país, la cual se genera en el seno familiar”.

Terminar con la negación; ‘‘eso a mí no me pasó’’

Almeida está convencida de que en la vida debe haber empatía, por eso considera que “cuando Vulna resuene, muchas mujeres comenzarán a hablar y a preguntarse cosas, y quizá se podrán evitar las expresiones tan beligerantes hoy de las chavitas contra la violencia”.

Es así como el fotolibro, si bien incluye imágenes de los archivos personales de la artista, invita a cualquiera a hallar su propio reflejo en esas páginas.

‘‘Cada quien le dará la lectura que quiera, por eso no pongo nombres; también para no herir susceptibilidades. Soy un puntito en este árbol genealógico, un puntito que desea limpiar la casa. El abuso se ha dado en muchas generaciones y ahora me veo como sanadora; no quiero hacer daño, pero las cosas se deben hablar, sin echar la culpa a nadie, pero hay que terminar con la negación, con decir: ‘eso a mí no me pasó’ o ‘eso no tiene nada que ver conmigo’.”

La fotógrafa, galardonada en 2017 con la medalla al mérito en la edición 18 del Encuentro Nacional de Fototecas, lleva casi tres décadas enfrascada en el estudio de su genealogía. Sus investigaciones la llevaron a atar cabos. Explica: ‘‘Por ejemplo, ahora entiendo por qué a mi mamá le encantaba subirse a un árbol, donde decía que se sentía protegida porque nadie la encontraba. Ella siempre fue una niña muy solitaria, prefería encerrarse a leer. Ahora sé que fue por el abuso que sufría”.