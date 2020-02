Luciana Cacciaguerra Reni expone ‘Las Meninas’ en la CDMX

Ciudad de México. Como parte de su gira mundial 2019-2020 la pintora Luciana Cacciaguerra Reni visitó la Ciudad de México para presentar su exposición individual Las Meninas.

Con lo más reciente de su producción individual la exposición se divide en dos secciones la primera lleva por título se denomina Emoción Tropical integrada por 11 piezas en la que la artista plasma en sus lienzos, el amor a la vida, a la felicidad, a la armonía y a la tolerancia porque reflejan su esencia personal, porque para ella únicamente la puede expresar a través del alma tropical. En ella destaca el pez como su figura emblemática que representa la abundancia para la pintora.

Cacciaguerra Reni, explica: “ El Trópico y las emociones, para mí son dos tópicos inseparables, viven en una deseada simbiosis de ardor y pasión. El Trópico es un concentrado de colores, solaridad y alegría; donde las emociones están muy complacidas de fusionarse jocosamente en esta aventura cotidiana”.

La segunda sección de título homónimo de la exposición Las Meninas, donde por supuesto está inspirada en la obra emblemática del pintor del barroco español Diego Velázquez realizada en 1724, de la cual la artista se ha inspirado para hacer su propia interpretación.

La artista comentó: “¿Quién no conoce Las Meninas de Diego Velázquez? Dignas de tanta admiración que han sido objeto de las más variadas reinterpretaciones no solo en lienzo sino en interesantes y extravagantes esculturas. Yo no he quedado inmune a esa belleza, a la maestría del color que Velázquez dominaba tan bien y que me atrae tanto. Ya que si hablamos de colores naturalmente para mi es una forma de reflejo de mi propia esencia”.

Las Meninas está integrada por seis piezas, cada una con su propia identidad y con su nacionalidad Las Meninas: Parisina, India, Nipona, Andaluza, Africana y la Manga inspirada en la tradicional historieta japonesa.

La italiana comentó sobre este parte de su producción: “Me he dejado deslizar y atrapar por esa fascinación. Cada una de Las Meninas que he pintado ha llegado sola a mis pinceles, sin esfuerzo alguno, pensando que es un personaje que se ha convertido en un baluarte de la universalidad artística, de la posible libertad de imaginación, de la expresión de cualquier desviación creativa”.

Su obra en la línea de Arte Naif logra manifestarse con una factura limpia, armónica y con un brillante manejo del color, la obra nos invade de tonos alegres e intensos en escenarios donde se desenvuelven a plenitud la flora y la fauna.

Cabe mencionar que actualmente la producción de la pintora italiana consta de alrededor de 400 obras con diversos temas que se caracterizan por su vida y color, mismas que se encuentran en colecciones privadas alrededor del mundo.

La exposición Las Meninas de Luciana Cacciaguerra Reni se puede visitar desde ya en la galería Oscar Román, ubicada en Julio Verne 14, Polanco. Mayor información en el teléfono 55 5280 0436 y 55 5281 0270.