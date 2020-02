Filarmónica de la UNAM dedica temporada a Beethoven

Ciudad de México. La Orquesta Filarmónica de la UNAM dedica su primera temporada del 2020 al compositor alemán Ludwing van Beethoven, celebrado en todo el mundo con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. En la gala inaugural, dirigida por el italiano Massimo Quarta, se interpretará la Quinta Sinfonía, una de las piezas más conocidas del repertorio orquestal. Inspirada en esta obra, también se hará el estreno mundial de “Lord have mercy on the 21st century”, de Cristina García Islas (Ciudad de México, 1983).

En entrevista, la compositora describió la obertura como una oración que se eleva, una súplica melódica que se enfrenta al destino que tenemos hoy, como son las catástrofes naturales y la violencia.

La Sinfonía no. 5 de Beethoven se le ha llamado “Del destino”, en este sentido, la pieza “Señor, ten piedad del siglo 21” cuestiona que el destino ha tocado a nuestra puerta y nos corresponde hacer algo como humanidad. Describe García Islas: “comienza sutil, con un final de intensidad buscada de forma gradual, donde se distinguen las percusiones”.

La joven compositora comenzó su formación en la música desde los 6 años. Estudió psicología y luego regresó a su vocación musical, realizó su maestría y doctorado en composición en la Universidad McGill, en Montreal Canadá. Su primera obra para orquesta está inspirada en el calendario azteca, titulada “La piedra solar”.

La Ofunam comisionó nueve obras a igual número de compositores mexicanos, cada uno inspirado en una de las sinfonías del músico. Las piezas se estrenarán a lo largo de la temporada junto a las piezas del homenajeado, el compositor alemán nacido en 1770 en Bonn.

En los conciertos la noche del sábado 8 y el medio día del domingo 9 en la Sala Nezahuálcoyotl también se interpretarán las oberturas de Coroliano, para la ópera Fidelio y Leonora III, también del músico homenajeado. Es posible seguir la transmisión en vivo por Radio UNAM y Tv UNAM.