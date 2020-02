Se disculpa Frausto por adeudos salariales

Miércoles 5 de febrero de 2020. Ante el conflicto que se generó en la comunidad cultural por el retraso en los pagos a quienes participaron durante 2019 en actividades organizadas por la Secretaría de Cultura federal, su titular, Alejandra Frausto Guerrero, fue obligada por los afectados a ofrecer disculpas ‘‘por los agravios”.

En la reunión efectuada ayer con representantes de los artistas con quienes hubo o se mantienen adeudos, la funcionaria reconoció la ‘‘ineficacia’’ administrativa de la dependencia a su cargo producto de la corrupción heredada, dijo. Se comprometió a realizar mesas de trabajo para ‘‘mejorar el sistema” y hacer una ‘‘refundación” de la secretaría que encabeza desde el primero de diciembre de 2018.

En el área de murales del Palacio de Bellas Artes, la funcionaria federal tuvo una intervención inicial de 14 minutos en la que informó que falta por pagar a 124 personas (de los 4 mil 275 adeudos que reconocieron en una reunión del 16 de enero de autoridades con afectados, a la que ella no asistió).

Alejandra Frausto justificó el conflicto diciendo que para hacer los pagos ‘‘se utilizó la herramienta que la ley nos permitió”, es decir, la contratación de Viajes Premier, una ‘‘agencia de servicios integrales”, mecanismo ‘‘que en el gobierno es muy común”.

Viajes Premier es una empresa contratada por el gobierno federal desde los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón; sin embargo, durante la administración del priísta Enrique Peña Nieto se disparó su participación en al menos 57 dependencias federales, que de 2013 a 2018 le adjudicaron de manera directa 239 contratos, según datos difundidos por la prensa.

Promete seguridad social a los creadores

Frausto aseguró que desde hace 10 meses trabaja con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de ‘‘lograr un sistema de seguridad social para los artistas”; también sostuvo que organizará reuniones ‘‘para aclarar las convocatorias, dar capacitación en materia de derechos autorales o la nueva ley fiscal, e informar cómo estamos atendiendo el tema de género”.

Los artistas levantaban la mano para intentar detener el discurso de la funcionaria e iniciar sus intervenciones respecto del tema por el que se convocó a la reunión.

En representación del movimiento #NoVivimosdelAplauso, la actriz y titiritera Guadalupe Elisa Ocampo Suárez pidió respeto para los artistas, pues ‘‘ya tuvieron unaño para hacer los cambios. Nosotros luchamos para que ustedes llegaran ahí, desde el inicio apoyamos la transformación, les pedimos consideración”.

Ocampo rechazó que la responsabilidad de la falta de pagos sea de los artistas, por no haber entregado facturas o respondido correos electrónicos; ‘‘los adeudos pendientes son porque no estaban ustedes organizados para la cantidad de actividades que programaron. Los eventos necesitan una logística detrás. No se pueden quedar en medio de la sierra o en lugares sin condiciones, compañeros a quienes ustedes mandan a dar funciones; queremos que se siga haciendo, pero que se haga bien”.