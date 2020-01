Marcela Fonseca presenta su primer libro sobre cuento infantil

Ciudad de México. El primer libro de Marcela Fonseca (Ciudad de México, 1970), el cuento infantil Los niños y la gran pared invisible, con ilustraciones de Vanessa Alcobe, inspirada en su hija menor nacida con Síndrome de Down, está dedicado a los niños entre los ocho y 10 años porque “es la edad en que empiezan a preguntarse por qué hay niños que tienen algunas diferencias”. Si son más pequeños “pueden leerlo con sus papás a quienes les conviene tener toda esta perspectiva para guiar a sus hijos”, expresa la abogada de profesión.

Los niños no nacen con prejuicios, asegura Fonseca. “Es lo que viví con mi hija. Cuando están chicos ni siquiera se dan cuenta que tienen diferencias. Tú les preguntas, por qué eres distinta a tal o cual compañerito, y te dicen porque tiene el pelo café, o pecas o la peinan de trenzas. Muchas veces empiezan a darse cuenta de estas diferencias porque ven ciertos comportamientos en los adultos, los padres o los maestros, que deberían de ser los a seguir, sin embargo somos los adultos que sembramos estos prejuicios en los niños”.

El cuento de Fonseca toma lugar en un mundo idílico, aunque dividido, incluso, al final hay una referencia a la caída del muro de Berlín. “Quise hacerlo de manera que los niños lo encontraran divertido, que tuviera un poco de misterio respeto a lo que hay del otro lado. Usé el término pared invisible porque muchas veces está allí, aunque no lo queremos ver. Existe en el momento en que diferencias entre un niño que tiene discapacidad y otro que no.

“Manejo esta pared como un espejo en un mundo de niños que pueden hacer todo (no tienen discapacidad), aunque ellos no ven más que su propio reflejo. Es un poco la metáfora de ver lo que quieres ver, al hablar de este mundo paralelo que no vemos”. El cuento está enfocado a niños con cualquier tipo de discapacidad, porque sufren la misma discriminación.

Desde niña Fonseca escribía canciones y poemas. Nunca pensó que su primer libro fuera un cuento infantil –también escribe cuentos cortos para adultos y prepara su primera novela--. Reconoce que Los niños y la gran pared invisible nació de una necesidad de concientizar y sensibilizar a la sociedad porque “en realidad somos la primera generación de niños con discapacidad que ya son visibles. De niña tenía amigas con hermanitos con alguna discapacidad que escondían. Éste es un cambio generacional que apenas nos toca como papás con niños que ya están visibles en todas las áreas de la sociedad”.

Reconoce, sin embargo, que el presente es un tema aun tabú en muchas situaciones: “Cuando mi hija nació hubo quien me diera el pésame. Dijeron, lo siento mucho. Lo único que pasa es que tenemos una ignorancia generalizada y desconocemos todos los logros que estos chicos pueden tener. Sin embargo, hay que darles las herramientas y los impulsos adecuados para que pueden desarrollarse y ser una parte productiva de la sociedad”.

--¿A qué obstáculos se ha enfrentado en este proceso?

--La discriminación de que las personas voltean a ver o estás en algún lugar público y ves a la familia de junto secretándose y señalando. Te ven raro como si fuera una enfermedad contagiosa. Llegué a tener el caso de alguna mamá que pidió cambio de salón en la escuela. Dices, no es posible que estamos en el siglo XXI y estas cosas aun pasen.

Los niños y la gran pared invisible se presentará el 24 de febrero en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También cuenta con una edición en inglés