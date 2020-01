Presentan ‘Sueños Rêves Dreams’ de la artista plástica Nathalie Regard

Ciudad de México. Rara conjunción entre lo aparentemente inútil y lo intrigante, según lo definió el curador Cuauhtémoc Medina, el libro Sueños Rêves Dreams es una inmersión en el universo de lo onírico y todo lo que en él puede ocurrir, una incursión sin censura en la privacidad de su autora, la artista plástica Nathalie Regard.

El volumen, publicado por editorial Periferia, fue presentado la noche del jueves en la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por el mencionado historiador del arte, el psicoanalista Manuel Hernández y su creadora, en una amena mesa redonda.

De nacionalidad franco-chilena, Nathalie Regard contó que esta obra combina el arte y ciencias cognitivas y es resultado de un proyecto en el que ha trabajado desde hace 24 años: escribir sus sueños, si bien el material que ahora consigna se restringe a un lapso especifico.

“Este libro es la colección de las experiencias de mis sueños durante un periodo de dos años, entre 2008 y 2010; están escritos en español, francés e inglés según la fecha y el lugar donde desperté”, explicó.

“Un índice al final de la publicación informa sobre los nombres de personas que aparecen en ellos. Permite su lectura cronológica, aleatoria o mediante un índice onomástico, al final de la publicación.

“Mi libro relaciona públicamente mis imágenes oníricas con el otro. Al relacionar con honestidad y valentía mi intimidad al otro expongo dramáticamente mi privacidad”.

Además de los sueños, la artista también captura fenómenos típicos del sueño, como la continuidad en la trama durante varias noches seguidas, la claridad y la opacidad en la experiencia o la parálisis, por nombrar algunas.

“Como artista me permito, con mi práctica, aportar algo al estudio de este campo. He creado un archivo que me permite volver hacia atrás en el tiempo y recolectar sinnúmero de imágenes e incluso ciertos mensajes encriptados o ideas que, de no haberlo hecho, hubieran quedado en el olvido”.

Sostiene que a lo largo de las más de dos décadas de transcribir sus sueños ha acumulado un archivo metódico de docenas de miles de páginas que, con el tiempo, le han permitido comprobar que la realidad del sueño y la concreta no se oponen, sino se conectan.

Asienta que al soñar los seres humanos eliminamos el ego, con lo cual se crea una condición necesaria para poder expresar libremente lo que puede ser la imagen de una herida o de una autorrealización.

“He escrito todos mis sueños sin censura. Es decir, todas las imágenes que recuerdo de ellos las escribo sin pensar en el otro. Antes de esta publicación, había escrito desde los 12 años. Este es un libro que abre mi intimidad, el todo de este trabajo me ha permitido reflexionar sobre la naturaleza de la experiencia del sueño”.