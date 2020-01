En velada lírica, David Huerta y Hernán Bravo Varela presentan poemarios

Una velada lírica y amena ofrecieron los escritores David Huerta y Hernán Bravo Varela, quienes presentaron ayer jueves sus poemarios El cristal en la playa y La documentación de los procesos, respectivamente, en la Casa Ediciones Era (Mérida 4, colonia Roma).

Previo al acto, los autores mostraron su apoyo incondicional a los trabajadores de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, ante la amenaza de cerrar sus puertas.

“Estamos preocupados por el destino del recinto, ubicado a tan sólo unas cuadras de aquí. Por razones presupuestales está en riesgo, sin embargo, aunque las autoridades se comprometieron a otorgar los recursos, el suspenso permanece”, sostuvo Bravo Varela.

“La dinámica de esta gala —añadió— será muy particular, pues fungiré como presentador de la obra de Huerta, y él hará lo propio con la mía.”

Hernán Bravo Varela explicó que El cristal en la playa se consolida como una de las grandes obras poéticas de David Huerta, galardonado con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019.

“El cristal es una de las palabras señeras del vocabulario huertiano: es amplio, rizomático, rico en matices, en voluntades de estilo, en profusiones, así como en materias y texturas. Pero el cristal siempre ha sido uno de esos sustantivos tótems de toda la obra de David.

“Desde su primer libro publicado (hace 50 años) hasta éste, ha tenido una permanencia más que inusitada, yo diría familiar en la manera en que ha presentado sus múltiples hallazgos sobre el mundo y la realidad de la imaginación en la poesía. Es un compañero de viajes y lecturas.”

Hernán Bravo destacó la audacia literaria de Huerta “tan variada y sublime”, pues en su más reciente obra, el lector puede pasar de un poema, que tiene todo el rigor y la hondura reflexiva de un ensayo, hasta el epigrama.

“Hay una imagen en particular que me inquieta y espanta el sueño, dice un verso: ‘impecable y diamantino, un astronómico franciscanismo’. No es coincidencia que David sea uno de esos pocos poetas mexicanos que se caracteriza por su impecable elección microscópica de los adjetivos.

“Este libro simboliza un nuevo cristal en el que podemos apreciar su obra en retrospectiva y hacia el futuro.”

Por su parte, David Huerta reconoció La documentación de los procesos, publicado también por Ediciones Era, y además coeditado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“El título es muy metafórico, ríspido y provocador. En cuanto el lector comience a hojearlo, se dará cuenta de la densidad y los alcances literarios de su contenido. Hay una figura gramatical que llama mucho mi atención: la primera persona del singular.

“Ese yo, se desmiente después porque es sustituido por la primera persona del plural. Hay una disonancia desde el inicio del libro. Los diálogos son muy sugerentes, estimulantes. Hernán nos presenta textos organizados con tintes seductivos.

“En esos relatos, hay uno que alude a la danza contemporánea; es extraordinario porque abre un debate con los coreógrafos y bailarines. En fin, la poesía de Hernán Bravo siempre consta de inteligencia y sensibilidad.”

Al término de la charla, ambos autores leyeron algunos poemas de su autoría ante decenas de espectadores entusiasmados.