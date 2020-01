Presentan a ganador del Premio de Literatura para Jóvenes Fenal-Norma

El egresado de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, generación 1997, recibirá su galardón en la Feria Nacional del Libro de León edición 2020, que implica que la editorial Norma publique su obra "El sueño del cóndor".



Luis Antonio comentó en entrevista que este es uno de los premios más importantes de novela juvenil que hay en México, por lo que, para él “significa un honor, mucha emoción y también una especie de luz en el camino: te da la certeza de que no vas tan errado, de que algo estás haciendo bien. Claro, también es el resultado de mucho trabajo, de un ejercicio de revisión constante, de la suma de historias que no llegaron a buen fin, pero que te dieron “músculo narrativo”, y, ya cuando esté el libro, te abrirá la posibilidad de que seas leído, pues más allá de que irá antecedido por el prestigio del premio, gracias a la Editorial Norma, al Instituto Cultural León y a la Feria Nacional del Libro de León, seguramente llegará a muchas manos”.



El sueño del cóndor narra la historia de Ayún, un joven que vive en Almazor, un pueblo ficticio ubicado en la cordillera de los Andes. Él, como la mayoría de los jóvenes de su comunidad sueña con bajar a la ciudad para seguir estudiando. Nada más que el camino de descenso está lleno de pruebas físicas que requieren de fuerza, concentración y equilibrio y Ayún tiene paralizada las piernas por un accidente que tuvo de pequeño. Para lograr la hazaña cuenta con el apoyo de su abuelo —que entretiene a los almazorinos con unas historias extraordinarias—, de Aruma —un amor de toda la vida— y de varios amigos. Pero en contra tiene los prejuicios de los demás y algunas limitaciones autoimpuestas.



Es importante recordar que en 2019 Luis Antonio Rincón García fue reconocido con el Premio Bellas Artes de Obra de teatro para niñas, niños y jóvenes Perla Szuchmacher 2019 por su obra Tras la pista de Azul y ha publicado otras obras como El salto de los duendes, La tragedia de Jason, Las raíces de la ceiba, La magia de Sawa Oko, Kayum Mapache” El hechizo más poderoso y Perseo TS, siendo guiado así, a través de la narrativa que entretiene a los más pequeños de la familia.



Reflexionando sobre su proceso de escritura y sobre su vínculo con la narrativa infantil, Luis Antonio Rincón mencionó que, su interés se centra en armar buenas historias que sean entrañables, que atrapen a los lectores o espectadores, y, de ser posible, se queden a vivir en sus corazones. En este mismo sentido, Luis Antonio comentó que por cuestiones de azar se vinculó con este público, al trabajar escribiendo obras de teatro guiñol para el proyecto Teatro Petul, en el que trabajaron personalidades como Marco Antonio Montero y Rosario Castellanos y que abordaban problemáticas sociales de las zonas indígenas de Chiapas, éstas llegaron a tener mucha influencia sobre su trabajo.



“A lo largo del tiempo se ha retomado ese proyecto para abordar temas como la muerte materna e infantil, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. Quizá es por el trabajo que realicé con Petul (una marioneta) que me quedó una especie de impronta, la cual me invita o exige abordar temáticas sociales complejas a través del teatro, por ejemplo, Tras la pista de Azul es una obra que habla sobre el secuestro de niños, así que quizá, lo más lógico y cómodo para mi subconsciente, fue entrarle al tema a través de una obra de teatro” complementó.