'Ave María' homenaje a María Cánepa en el Helénico

Ciudad de México. Siempre alegre, como un gorrión que vuela entre las ruinas, es la poética imagen con la que se describe a la actriz chilena de origen italiano María Cánepa (1921-2006), en la propuesta escénica Ave María, homenaje que le rinde la también actriz británica Julia Varley, integrante desde 1976, de la famosa agrupación danesa Odin Teatret.

Con la dramaturgia y dirección del reconocido creador escénico Eugenio Barba, el monólogo se presentó la noche del viernes, en el Teatro del Centro Cultural Helénico.

Cargado de simbolismo y emotividad, el unipersonal surgió como un homenaje de Varley a Cánepa, a partir de la correspondencia que sostuvo la actriz inglesa con el marido de la actriz chilena, Juan Cuevas; así como por la amistad que surgió entre ambas cuando en 1988, el Odin Teatret visitó Chile bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.

En el monólogo se juega simbólicamente con la figura de la muerte.

Varley, al tiempo que encarna y representa a la Muerte (con mayúsculas); da también voz al personaje de Cánepa, como si ésta estuviera viva y como si hablara desde el más allá.

De tal manera que es la Muerte, quien cuenta ciertos momentos de la vida de Cánepa, como si fuera su hija.

De acuerdo con el maestro Eugenio Barba, quien a comentado en otras ocasiones ese trabajo escénico, la parca es representada por un personaje creado por Odin Teatret en 1976, Mr. Peanut, y que Varley ha empleado en otras obras.

En el monólogo de Ave María, es el personaje que al principio aparece vestido elegantemente de negro, y quien transformado cuenta algunos episodios de la historia de vida de la actriz chilena.

En palabras de Barba, la propuesta escénica fue "un desafío que consistió en querer evocar a María Cánepa, a través de un espectáculo que fuese una ceremonia inspirada en la emotividad de su vida profesional y, al mismo tiempo, tratase el doloroso absurdo de la muerte".

En escena, María en voz del Varley, evoca: "Ésta mañana me vinieron a visitar unos actores, no los conocía. Se habían puesto vestidos de luto, para acercarse a mí, mientras yo estoy siempre de buen humor, alegre, como un gorrión que vuela entre las ruinas". "Ahora estoy sola. En este cuarto. Siento dentro de mí cansancio, por los efectos de la tragicomedia que he actuado esta mañana. Puede ser que la actriz muerta, tan querida por sus colegas, haya encontrado una nueva vida. Yo no lo sé, quien puede saber, talvez sea sólo una ilusión". "Hay momentos en que me siento dividida en dos. Una presencia extraña se mueve dentro de mí, como si tuviese una gemela, como si fuéramos un sólo cuerpo. Esta gemela, sepultada en mi, es María, ella es la telaraña y yo soy la mosca".

María Cánepa, en la vida real, fue reconocida por la labor social que realizó durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet. Enseñó dicción a mujeres de barrios pobres, para que se sintieran seguras al tomar la palabra en las asambleas.

Fue una primera actriz italiana nacionalizada chilena. Perteneció a la generación fundadora del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Ganadora del Premio Nacional de Artes en 1999.

Amiga de Pablo Neruda, de quien en el monólogo Ave María, se recita el célebre poema número 15: "Me gustas cuando callas porque estás como ausente.Distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan.

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto".

La enfermedad del Alzheimer, puso fin a la vida de la actriz andina.

La propuesta escénica Ave María, creada por Eugenio Barba y Julia Varley, se escenificará en una segunda y última función este sábado 18 de enero, a las 19 horas, en el Teatro del Centro Cultural Helénico (Avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn).