Demandan renuncia de Alejandra Frausto a Secretaría de Cultura

Viernes 17 de enero de 2020. Indignados por el adeudo de pagos hasta de casi un año, artistas y trabajadores de la cultura agrupados en el movimiento #NoVivimosDelAplauso exigieron ayer la renuncia de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, ante ‘‘el desdén y la incapacidad” para resolver el problema.

El responsable de la Unidad de Administración y Finanzas de esa dependencia, Omar Monroy, reconoció la ineficacia del esquema de contratación y pagos instrumentado a través de una empresa intermediaria, modelo conocido como outsourcing.

La agencia Viajes Premier fue la asignada en 2019, mediante licitación, para cumplir con los pagos. Esta empresa ha resultado ganadora de varias concursos públicos desde 1995 y su presidente, Jorge Hernández, anunció apenas que este 2020 incrementará su participación en el sector turístico y proyectó una inversión de 300 millones de pesos.

Setenta por ciento de ese monto, según declaró el empresario al periódico El Economista, se ejercerá en Tamaulipas con la instalación de una rueda de la fortuna monumental y una plaza comercial en una zona aledaña.

Según publicó la periodista Scarlett Lindero en mayo de 2019, esa fue la agencia favorita en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando 57 dependencias federales le adjudicaron de manera directa 239 de los 291 contratos generados entre 2013 y 2018, por los cuales se asignaron casi 3 mil millones de pesos.

‘Toman’ simbólicamente la Secretaría de Cultura





Ciudad de México. 16 de enero de 2020. Un grupo de artistas y trabajadores de la cultura, congregados en el movimiento #NoVivimosDelAplauso, realizó la “toma simbólica y pacífica”de las instalaciones de la Secretaría de Cultura federal, ubicadas en Paseo de la Reforma, en demanda del pago de adeudos salariales hasta por cerca de un año, así como exigir ser atendidos por la titular de la dependencia, Alejandra Frausto, a quien acusan de desdén y negligencia para resolver tal problemática.

Se buscarán nuevas opciones

En entrevista, Omar Monroy aseguró que el actual modelo de contratación y pagos ‘‘fue insuficiente” y que en la Secretaría de Cultura se buscarán nuevas opciones y ‘‘no estar casados” solamente con una empresa.

‘‘Hoy nos damos cuenta de que estos esquemas no nos funcionaron para la nueva realidad que tiene la secretaría. Ya no hacemos 30 eventos al año, ahora son más de 400 en toda la República; ya no están centralizados en la Ciudad de México o Guanajuato.”

Precisó que hasta el pasado 23 de diciembre –fecha en que #NoVivimosDelAplauso efectuó una manifestación en Palacio Nacional–, la Secretaría de Cultura adeudaba más de 4 mil pagos, de los cuales se han saldado 2 mil 200 hasta ayer.

Aclaró que el retraso se debió, en un primer momento, a que Viajes Premier ‘‘no tenía liquidez para hacerle frente a los compromisos” porque la Secretaría de Hacienda retuvo los dineros, a lo que posteriormente se sumó ‘‘un error de comunicación” entre la Secretaría de Cultura federal y la empresa.

Se comprometió a que esa situación no se repetirá y adelantó que será necesario ‘‘cambiar esas relaciones para trabajar mejor y no estar en conflictos como en este 2020”.

El funcionario sostuvo que la Secretaría de Cultura destinó a la citada empresa en diciembre el dinero para cubrir los adeudos con los artistas, monto que alcanza 148 millones de pesos, y recordó el compromiso de cubrir la totalidad de pagos el 20 de enero.

Explicó que la participación de una empresa intermediaria para cumplir con la contratación y los pagos de eventos y artistas ‘‘debe hacerse por licitación pública”, porque así lo marca la ley. ‘‘Nos obliga tener 70 por ciento de los recursos licitados y para todo lo demás podemos hacer adjudicaciones directas”.

Añadió: ‘‘Lo que nos ayuda es hacer una licitación transparente, equitativa, nacional, donde gana el que mejor puntos tenga y la verdad hoy nos dimos cuenta de que la forma de solicitarla no fue la ideal. Claro que habrá sanciones porque el mismo contrato las estipula”.

Aunque dijo desconocer quién está detrás de Viajes Premier, Omar Monroy afirmó que fue la empresa con más puntos en la licitación. Aclaró que fue seleccionada como ‘‘la concentradora de producción de los eventos de la SC”, lo cual la hacía responsable no sólo de la contratación y los pagos de los artistas, sino también de lo concerniente a foros, transportes, iluminación y sonido.

‘‘Es nuestro proveedor para hacerle frente a este tipo de pagos”, precisó, y respondió que la ganancia de la empresa variaba de acuerdo con la naturaleza de contratación, aunque alcanzaba entre 10 y 20 por ciento.

El funcionario aclaró que la relación con esa agencia concluyó el 31 de diciembre, aunque tiene el deber de cumplir con todassus obligaciones pendientes, que no sólo se limitan a cubrir los adeudos con artistas, sino también con otros proveedores.

Toma simbólica y acuerdos

Luego de ‘‘la toma simbólica” de las instalaciones de la Secretaría de Cultura federal de avenida Reforma, integrantes del movimiento #NoVivimosDelAplauso llegaron ayer a una serie de acuerdos con las autoridades de esa dependencia, tras una ríspida negociación de más de cuatro horas.

Entre lo convenido, destaca que la Secretaría de Cultura cubrirá adeudos salariales a más tardar el 20 de enero y no ejercerá represalias contra los inconformes.

Asimismo, las autoridades harán las gestiones pertinentes para que Alejandra Frausto sostenga una reunión con los integrantes de ese movimiento en la primera semana de febrero, además de establecer de manera bilateral mesas de trabajo para elaborar una propuesta que garantice prestaciones laborales para los artistas y promoverla ante las instancias correspondientes.