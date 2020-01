‘Entre los rotos’, libro íntimo y cercano de la escritora Alaíde Ventura

Ciudad de México. La escritora Alaíde Ventura Medina presentó su novela Entre los rotos, este jueves en la Librería Mauricio Achar.

El texto “se nota tan íntimo y cercano porque comienzo hablando de mí misma o, por lo menos, tomo prestada mi voz para preguntarme cómo habría sido vivir ciertas cosas que no necesariamente experimenté”, agregó durante la charla.

Ventura Medina se reconoció “parte de una generación de narradoras que de qué otra cosa vamos a hablar si no es de lo que tenemos enfrente: los recuerdos, lo doméstico y lo que sucedió dentro de cuatro paredes”.

La intervención de Sylvia Aguilar Zéleny, coordinadora de Casa Octavia, versó sobre cómo se dio forma a la novela durante una estancia en esa residencia para escritores ubicada en El Paso, Texas. “Llegó con un libro muy bueno y salió con uno extraordinario por el trabajo que ella hizo ahí”.

En su alocución la ensayista y poeta Isabel Zapata sostuvo que leyó “el libro como un rompecabezas. Intentaba armarlo en mi cabeza pero se me movía en la mente, como la portada. No lograba atraparlo. Eso me gustó muchísimo”.

Por su parte, el escritor Jorge Comenzal mencionó que “el libro nos plantea una reivindicación de lo roto, como subjetividades rotas por la experiencia, pero se extiende a la concepción de las mercancías del valor humano y de la literatura en sí”.