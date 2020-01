Protestan artistas contra la censura en redes sociales

Desde sus inicios como un servicio universitario de fotos y red social, Facebook prohibió los desnudos. Con el correr de los años su audiencia aumentó y se hizo más diversa; se adoptó una actitud un poco más liberal. La firma aprobó excepciones y toleró las fotos de mujeres amamantando, de nacimientos y de operaciones de cambio de sexo. ‘‘Teníamos esta política que prohibía los órganos reproductivos”, dijo Kim Malfacini, directora de políticas de productos de Facebook que supervisa el desarrollo de los patrones comunitarios de la empresa. ‘‘Hasta hace dos años no había excepciones”.

Desde ya hay consenso casi universal en que la explotación de menores y las imágenes no consentidas por los involucrados no deben estar en las redes sociales. La pornografía probablemente tampoco.

Tunick sostiene que últimamente vio su trabajo parcialmente censurado por Instagram, que ha pasado a ser una herramienta imprescindible para que los artistas exhiban sus obras. Sus publicaciones no son retiradas, pero cuesta verlas.

Para ellos no es un asunto menor. Los artistas pueden quedarse sin su audiencia, los negocios sin acceso a sus clientes y personas vulnerables sin una red de apoyo. Esto significa que una empresa del Silicon Valley, cuyas plataformas de Internet son hoy nuestros diarios, nuestras revistas, nuestras galerías de artes y nuestras plazas públicas, tiene la última palabra en una cantidad de temas relacionados con la libertad de expresión. Básicamente decide cuáles son los ‘‘patrones aceptables en la comunidad” de miles de millones de personas en el mundo.

Algunos de sus usuarios –incluidos activistas, terapeutas sexuales, víctimas de abusos, artistas y educadores sexuales– dicen que las políticas de Facebook e Instagram siguen siendo demasiado vagas y no son aplicadas con el mismo rigor en todos los terrenos. Sostienen que sus trabajos son censurados injustamente, condenándolos a la ‘‘cárcel de Facebook”, sin aviso previo y casi sin recursos para revisar las medidas.

Todo cambió cuando comenzaron a aparecer fotos y videos de mujeres que deseaban compartir su alumbramiento, indicó. Las normas vigentes lo prohibían. Malfacini sostuvo que decidieron hacer excepciones para esas imágenes incluso si mostraban los órganos reproductivos. Ahora esas imágenes aparecen con carteles alertando sobre su contenido. El usuario puede hacer un clic y verlas.

La mayor parte de las fotos de niños desnudos que aparecen en Facebook son publicadas inocentemente por sus padres. A veces Malfacini habla con ellos. ‘‘No tienen idea de que esas fotos pueden ser usadas con fines perversos”, expresó la ejecutiva.

En relación con los desnudos de menores, Facebook es más conservadora. No se admiten fotos de niñas mayores de tres años con el torso descubierto. Sí de los varones.

Tumblr prohíbe contenido para adultos

Dawn Robertson, por ejemplo, lanzó una campaña en favor de los derechos de las mujeres en la que las fotografió desnudas, con sus partes íntimas ligeramente cubiertas.

Son fotos llamativas, no sólo porque las mujeres están desnudas sino porque son cuerpos imperfectos, que no han sido retocados. Son fotos provocativas de mujeres con arrugas, gorditos y tatuajes, alguna en silla de ruedas o embarazadas.

Las publicó en Facebook e Instagram y la campaña despegó con fuerza. ‘‘Hubo comentarios muy negativos y Facebook cerró mi cuenta personal”, señaló.

Desde el lanzamiento de la campaña, las páginas de Robertson son cerradas temporalmente. Pero ella no puede eliminar los comentarios racistas y sexistas que publican las personas en su propia página. No se le informó nunca por qué era censurada, aunque supone que es por los desnudos, a pesar de que Facebook los tolera en algunos casos, sobre todo cuando son parte de algún pronunciamiento político.

Otras redes tienen enfoques distintos. Twitter es más permisivo y Tumblr hace poco prohibió el contenido para adultos.

Lori Handler, quien es ‘‘coach del sexo y la felicidad”, fue ‘‘encarcelada” por Facebook hace dos años, cuando publicó una foto de alguien haciendo yoga desnudo. No pudo hacer comentarios ni enviar mensajes privados. ‘‘Tenía cuatro páginas de negocios y una personal”, manifestó. ‘‘Cuando me hacen a un lado y no puedo publicar nada, mi negocio se paraliza un mes”.

Algunos artistas han protestado y han pedido a Facebook que reconsidere sus censuras.

‘‘El cuerpo humano no es nada horrible, traumático. Es algo muy bello”, refirió Svetlana Mintcheva, directora de programas de la Coalición Nacional contra la Censura, que ha pedido a Facebook que reconsidere su prohibición de los desnudos fotográficos.

A veces los artistas encuentran otras plataformas para publicitar sus trabajos, pero nada se compara con el alcance de Facebook.